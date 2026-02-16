Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

अडानी एंटरप्राइजेज, ओला इलेक्ट्रिक समेत इन 10 शेयरों पर आज क्यों रहेगी निवेशकों की नजर

Feb 16, 2026 08:55 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निवेशकों की नजर आज मण्णापुरम फाइनेंस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, अडानी एंटरप्राइजेज, ओला इलेक्ट्रिक, हिंदुस्तान कॉपर, फोर्टिस हेल्थकेयर, टोरेंट फार्मा, जायडस लाइफसाइंसेज, सिग्नेचर ग्लोबल्स और लोढ़ा डेवलपर्स पर रहेगी।

अडानी एंटरप्राइजेज, ओला इलेक्ट्रिक समेत इन 10 शेयरों पर आज क्यों रहेगी निवेशकों की नजर

Stock Watch 16 Feb: ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेतों को देखते हुए, आज घरेलू श्ेायर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50, सोमवार को नीचे खुलने की संभावना है। गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड भी इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नेगेटिव शुरुआत का संकेत देते हैं। गिफ्ट निफ्टी 25,448 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 71 अंक कम है। इस बीच कुछ ऐसे शेयर्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर आज रहेगी। इनमें मण्णापुरम फाइनेंस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज, अडानी एंटरप्राइजेज, ओला इलेक्ट्रिक, हिंदुस्तान कॉपर, फोर्टिस हेल्थकेयर, टोरेंट फार्मा, जायडस लाइफसाइंसेज, सिग्नेचर ग्लोबल्स और लोढ़ा डेवलपर्स हैं।

मण्णापुरम फाइनेंस

भारतीय रिजर्व बैंक ने मण्णापुरम फाइनेंस में बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट्स द्वारा 41.66% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को अंतिम मंजूरी दे दी है।

रेलिगेयर एंटरप्राइजेज

कंपनी के बोर्ड ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज और रेलिगेयर फिनवेस्ट को दो अलग-अलग सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख से नीचे आ सकता है सोने का भाव, खरीदने से पहले पढ़ लें यह खबर
ये भी पढ़ें:आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, क्या सेंसेक्स-निफ्टी की गिरावट पर लगेगा ब्रेक
ये भी पढ़ें:सोना-चांदी अभिषेक-ईशान जैसे कर रहे थे बैटिंग, ऐसा क्या हुआ बन गए संजू सैमसन

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली इस कंपनी ने तीसरी तिमाही में घाटा कम किया है। बेहतर मार्जिन और सख्त लागत नियंत्रण से राजस्व में भारी गिरावट के प्रभाव को कम करने में मदद मिली।

हिंदुस्तान कॉपर

झारखंड सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर को 929.4 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस भेजा है। आरोप है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2000-01 से 2016-17 के बीच सुरदा खदान में बिना वैध मंजूरी के उत्पादन किया।

फोर्टिस हेल्थकेयर

दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21.9% घटकर 193.7 करोड़ रुपये रह गया, जबकि राजस्व में 17.5% की बढ़ोतरी हुई।

टोरेंट फार्मा

फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने तीसरी तिमाही में 26.3% के उछाल के साथ 635 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है।

अडानी एंटरप्राइजेज

कंपनी की सहायक कंपनी हॉरिजॉन एयरो सॉल्यूशंस ने इंडामर टेक्निक्स में पूरी हिस्सेदारी 330 करोड़ रुपये में खरीद ली है।

जायडस लाइफसाइंसेज

कंपनी को अमोनियम लैक्टेट क्रीम के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) से अंतिम मंजूरी मिल गई है।

सिग्नेचर ग्लोबल

कंपनी ने आरएमजेड के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए समझौता किया है। गुरुग्राम में दक्षिणी परिधीय रोड पर कार्यालयों, होटलों और दुकानों वाला मिश्रित उपयोग वाला प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा।

लोढ़ा डेवलपर्स

कंपनी ने सॉलिडराइज रियल्टी में 80% हिस्सेदारी 294 करोड़ रुपये में खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है। यह खबर इस स्टॉक पर निवेशकों को नजर रखने के लिए मजबूर कर देगी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर से जुड़े अपडेट्स जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Ola Electric Scooter Adani Enterprise Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;