6 हफ्तों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार के कैसे बदले हालात? ये हैं 5 बड़ी वजहें

Why Indian Stock Market Surged Today: शेयर बाजार में आज तेजी की वजह से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। घरेलू शेयर बाजार आज रिकवरी के मोड पर दिखा। सेंसेक्स एक बार फिर से 80,000 के मार्क को क्रॉस करने में सफल रहा है। वहीं, निफ्टी भी 24550 अंक के आगे पहुंचने में सफल रही है। आइए जानते हैं घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के पीछे की 5 वजहें कौन-कौन सी हैं।

1- अच्छे दाम पर खरीदारी बीते 6 हफ्तों से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस दौरान निवेशकों कोविड के दौर की गिरावट याद आ गई है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की वजह से मार्केट में अच्छे कीमत पर खरीदने की होड़ सी दिखी।

2- वैश्विक बाजारों में तेजी एशिया में अधिकतर शेयरों बाजारों में तेजी देखने को मिली है। छुट्टी की वजह से जापान का मार्केट बंद रहा है। लेकिन फ्यूचर्स 42465 अंक तक पहुंच गया। जिसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि जापान का स्टॉक मार्केट 42426 अंक के रिकॉर्ड हाई तक पहुंच सकता है। इसके अलावा वाल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। Nasdaq में एक प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह लगातार दूसरा कारोबारी दिन है जब Nasdaq में उछाल दर्ज किया गया है।

3- एसबीआई और Grasim के शेयरों में उछाल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार मजबूत तिमाही नतीजों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और Grasim के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। Grasim के शेयरों में 2.2 प्रतिशत की तेजी सोमवार को देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस जेफरिज और Morgan Stanley ने टारगेट प्राइस में कटौती की है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 2.2 प्रतिशत की तेजी आई है। सालाना आधार पर इस सरकारी बैंक का नेट प्रॉफिट 12.5 प्रतिशत बढ़ा है।

4- तेल की कीमतें आयल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। इससे पहले बीते हफ्ते तेल का भाव 4 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया था। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 33 सेंट्स या फिर 0.5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 66.26 डॉलर पर आ गया। वहीं, यूएस वेस्स टेक्सस में 39 सेंट्स की गिरावट देखी गई है।

5- म्यूचुअल फंड्स का मजबूत डाटा AMFI ने 11 अगस्त को जारी किए डाटा में बताया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जुलाई के महीने में 81 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुलाई के महीने में यह 42,672 करोड़ रुपये रहा है।