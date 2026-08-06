काम की खबर: इनकम टैक्स रिफंड पर क्यों आता है नोटिस ? क्या डरना जरूरी है?
मुख्य बातें
- Refund Notice: आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आपके रिटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करता है
- अगर इस जांच में कोई मिसमैच या असामान्य लेनदेन पाया जाता है, तो आपका रिफंड रोक दिया जाता है और आपको नोटिस भेजा जा सकता है
इनकम टैक्स रिफंड भारत में टैक्सपेयर्स के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आपके द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स, स्रोत पर कटौती यानी टीडीएस, या अन्य टैक्स पेमेंट्स आपकी अंतिम कर देनदारी से अधिक हो जाता है, तो आप रिफंड के पात्र होते हैं। यह अतिरिक्त भुगतान आमतौर पर तब होता है जब आपकी टैक्स डिडक्शन और रिबेट्स आपकी कुल कर देनदारी से अधिक हो जाती हैं।
आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आपके रिटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करता है। यह जांच फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण (AIS), TIS और थर्ड पार्टी के स्रोतों से प्राप्त डेटा के आधार पर की जाती है। अगर इस जांच में कोई मिसमैच या असामान्य लेनदेन पाया जाता है, तो आपका रिफंड रोक दिया जाता है और आपको नोटिस भेजा जा सकता है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो घबराने के बजाय सीए से समझें करना क्या है...
हर नोटिस का मतलब आप 'चोर' नहीं हैं
सीए संतोष मिश्रा इस बारे में हिंदुस्तान के जरिए टैक्सपेयर्स को बता रहे हैं कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर नोटिस का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। कई बार ये सिस्टम-जनरेटेड सूचनाएं होती हैं, जो स्पष्टीकरण मांगती हैं या प्रोसेसिंग की गलतियों को सुधारने के लिए भेजी जाती हैं। इन नोटिसों के सामान्य कारणों को समझकर आप समय पर सही प्रतिक्रिया दे सकते हैं और अनावश्यक देरी या दंड से बच सकते हैं।
अत्यधिक डिडक्शन क्लेम बन सकते हैं नोटिस के कारण
सीए अजय बगड़िया कहते हैं, “टैक्सपेयर सेक्शन 80C, 80D और अन्य पात्र प्रावधानों के तहत कटौती का दावा करते हैं। बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावे या बिना डॉक्यूमेंटल सबूत के दावे विभाग की नजरों में आ सकते हैं। अगर कटौतियां व्यक्ति की आय या वित्तीय स्थिति की तुलना में अत्यधिक प्रतीत होती हैं, तो उनकी अधिक गहन जांच की जा सकती है।”
नोटिस आने का सबसे आम कारण क्या है
सीए अभिनंदन पांडेय के मुताबिक नोटिस आने का सबसे आम कारण आपके आईटीआर में दर्शाई गई आय और आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच मेल न खाना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) आपके आईटीआर में रिपोर्ट की गई इनकम, टीडीएस, टीसीएस, ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन और अन्य डिटेल्स की तुलना फॉर्म 26एएस, एआईएस और टीआईएस में उपलब्ध डेटा से करता है। अगर इसमें कोई अंतर पाया जाता है, जैसे कि अवैतनिक वेतन, ब्याज आय, कैपिटल गेन या आय के अन्य स्रोत, तो कर नोटिस ट्रिगर हो सकता है।
टीडीएस में डिफरेंस
जब आप कर रिफंड का दावा करते हैं, तो आपके टीडीएस एंट्री पूरी तरह से मेल खानी चाहिए, जो आपके नियोक्ता, बैंक या कटौतीकर्ता ने सरकार को जमा की हैं। अगर कटौतीकर्ता अपना टीडीएस रिटर्न देर से दाखिल करता है या गलत पैन दर्ज करता है, तो आयकर पोर्टल आपके टैक्स क्रेडिट को सत्यापित नहीं कर पाता है।
अवैध टीडीएस क्रेडिट का दावा करना लगभग हमेशा धारा 143(1) के तहत समायोजन का नोटिस देता है। अगर रिटर्न में दावा किया गया टीडीएस कर विभाग के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता, तो रिफंड राशि कम की जा सकती है या रोकी जा सकती है, और स्पष्टीकरण मांगने वाला नोटिस जारी किया जा सकता है।
बड़ी रकम का लेनदेन
आयकर विभाग को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं से कई बड़े अमाउंट वाले लेनदेन की जानकारी मिलती है। इनमें बड़े नकद जमा, महंगी संपत्ति की खरीद, महत्वपूर्ण निवेश या बड़े क्रेडिट कार्ड भुगतान शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसे लेनदेन को आपके आईटीआर में रिपोर्ट की गई आय के माध्यम से पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है, तो विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है।
पिछले वर्षों से लंबित टैक्स डिमांड
अगर आप चालू निर्धारण वर्ष के लिए रिफंड के पात्र हैं, लेकिन पिछले वित्तीय वर्षों से अवैतनिक टैक्स लायबिलिटिज या ओपन डिमांड हैं, तो आपको धारा 245 के तहत नोटिस मिलेगा। कर विभाग आमतौर पर कोई समायोजन करने से पहले एक सूचना जारी करता है, जिससे करदाता को अपना मामला प्रस्तुत करने का मौका मिलता है।
वे प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत हो सकते हैं या प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान करके इसका विवाद कर सकते हैं, जैसे कि यह सबूत कि पिछली डिमांड पहले ही चुकाई जा चुकी है या गलत है। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो समायोजन डिफॉल्ट रूप से प्रोसेस किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें