5 साल में 1000% से ज्यादा रिटर्न देने वाला शेयर आज क्यों हुआ क्रैश

संक्षेप:

Timex Group India OFS: टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का शेयर आज क्रैश कहो गया। आज 10% टूटा है। आज यह 316.60 रुपये पर आ गया है। यह गिरावट तब दर्ज की जा रही है, जब इसका दो दिनों का ऑफर फॉर सेल (OFS) सोमवार, 29 दिसंबर से मंगलवार, 30 दिसंबर तक खुला रहेगा।

Dec 29, 2025 12:08 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Timex Group India OFS: टाइमेक्स ग्रुप इंडिया का शेयर आज क्रैश कहो गया। आज 10% टूटा है। आज यह 316.60 रुपये पर आ गया है। यह गिरावट तब दर्ज की जा रही है, जब इसका दो दिनों का ऑफर फॉर सेल (OFS) सोमवार, 29 दिसंबर से मंगलवार, 30 दिसंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन (T-day) केवल बड़े निवेशक (गैर-रिटेल) ही आवेदन कर सकते हैं। अगले दिन (T+1) पर, यह OFS छोटे निवेशकों (रिटेल) और उन बड़े निवेशकों के लिए खुलेगा जो अपने बिना आवंटित बोली को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

ओवरसब्सक्रिप्शन पर बढ़ सकता है ऑफर का आकार

अगर इस ऑफर की मांग बहुत अधिक (ओवरसब्सक्रिप्शन) होती है, तो प्रमोटर 4,50,9250 अतिरिक्त शेयर (कंपनी की कुल चुकता पूंजी का 4.47%) बेचने का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे OFS का कुल आकार बढ़कर कंपनी की चुकता पूंजी का 8.93% हो जाएगा।

शेयर का फ्लोर प्राइस तय

Timex Group India OFS केलिए फ्लोर प्राइस 275 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। यह कीमत शुक्रवार को बीएसई पर शेयर के 351.75 रुपये के भाव के मुकाबले लगभग 21.81% की छूट है।

बोर्ड मीटिंग की तारीख की घोषणा

शुक्रवार कोही, Timex Group India ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजों पर विचार करने के लिए बोर्ड मीटिंग की तारीख भी घोषित की। कंपनी ने बताया कि "कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीने के अंडिटेड वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा।"

शेयर प्राइस ट्रेंड

हालांकि, आज Timex Group India के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन लंबी अवधि में यह छोटी कंपनी (स्मॉल-कैप) का शेयर सकारात्मक बना हुआ है। शेयर ने छह महीने में 47%, चालू वर्ष (YTD) में 56% और एक साल में 63% की बढ़त दर्ज की है। पाँच साल के लंबे समय में देखें तो यह एक मल्टीबैगर शेयर रहा है और इसने 1087% का भारी उछाल दिखाया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
