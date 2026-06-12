शेयर मार्केट आज क्यों चढ़ा? सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक उछला, जानिए तेजी की 5 बड़ी वजहें
मुख्य बातें
- Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में आज जोरदार तेजी है
- अमेरिका-ईरान वार्ता, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकती हैं
- जानिए अमेरिका-ईरान तनाव, कच्चे तेल और RBI के फैसले समेत 5 बड़ी वजहें
Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को मजबूत तेजी देखने को मिली। पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों और घरेलू फैक्टर्स के सपोर्ट से बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 1000 अंक से अधिक उछल कर 74,859 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी करीब 300 अंक की बढ़त के साथ 23,455 के लेवल को टच किया। बैंक निफ्टी में भी 716 अंकों की तेजी दर्ज की गई। बाजार में इस उछाल के पीछे कई अहम कारण रहे, जिनमें अमेरिका-ईरान तनाव कम होने की उम्मीद, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बैंकिंग सेक्टर को मिली राहत प्रमुख हैं।
1. अमेरिका-ईरान युद्ध खत्म होने की उम्मीद
ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारक अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की खबर रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को रोकने का संकेत दिया और बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जताई। बाजार को उम्मीद है कि अगर दोनों देशों के बीच समझौता होता है तो पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा और ग्लोबल ट्रेड तथा एनर्जी सप्लाई पर दबाव घटेगा।
2. ग्लोबल मार्केट से मिला मजबूत सपोर्ट
अमेरिकी बाजारों में गुरुवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। डाऊ जोंस, एसएंडपी 500 और नैस्डैक सभी प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। इसका असर एशियाई बाजारों पर भी दिखाई दिया। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक भी मजबूत बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। वैश्विक जोखिम लेने की भावना बढ़ने का फायदा भारतीय बाजार को मिला।
3. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और डब्ल्यूटीआई क्रूड दोनों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल सस्ता होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक माना जाता है। इसी वजह से निवेशकों ने बाजार में खरीदारी बढ़ाई।
4. आरबीआई के कदम से बैंकिंग शेयरों को सपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों को विदेशी मुद्रा उधारी के बदले रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा देने की घोषणा भी बाजार के लिए सकारात्मक रही। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ सकती है और बैंकों की फंडिंग लागत कम हो सकती है। इसी कारण बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।
5. तकनीकी संकेत भी तेजी के पक्ष में
बाजार विश्लेषकों के अनुसार निफ्टी फिलहाल महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के ऊपर बना हुआ है। तकनीकी चार्ट संकेत देते हैं कि अगर निफ्टी 23,500 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है तो आगे 23,700 या उससे ऊंचे स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं 23,100 के आसपास महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है। इस स्तर के नीचे जाने पर ही बाजार में कमजोरी के संकेत मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें