आज क्यों औंधेमुंह गिरा शेयर बाजार, निवेशकों को ₹5 लाख करोड़ का नुकसान
भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स लगभग 700 अंक गिरकर 80,947 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 1% की गिरावट के साथ 24,755 के करीब आ गया। इस गिरावट के चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पिछले सत्र के ₹455 लाख करोड़ से घटकर लगभग ₹450 लाख करोड़ रह गया, जिससे निवेशकों को लगभग ₹5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ।
ट्रंप के टैरिफ का डर
इस गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से घोषित टैरिफ को लेकर चिंता है। 27 अगस्त की समयसीमा नजदीक आने के साथ, एक ड्राफ्ट नोटिस में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का खुलासा किया है। शुरू में उम्मीद थी कि ट्रंप-पुतिन मुलाकात के बाद भारत को राहत मिल सकती है, लेकिन अब ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है।
अमेरिका का कहना है कि यह टैरिफ रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए राजी करने के लिए लगाया जा रहा है। इसके अलावा, ट्रंप ने उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ की धमकी भी दी है जो अमेरिकी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाते हैं, जिससे वैश्विक ट्रेड वॉरे और लंबा खिंच सकता है।
शेयरों के दाम बहुत महंगे हैं
बाजार की एक और बड़ी चिंता शेयरों का महंगा होना है। कमजोर कमाई के बावजूद शेयरों के भाव ऊंचे बने हुए हैं, जिसे अर्निंग्स-वैल्यूएशन मिसमैच कहा जा रहा है। पिछले कुछ समय से बाजार में तेजी के दौरान निवेशक मुनाफा वसूल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगली तिमाही की कमाई में सुधार हो सकता है, लेकिन बाजार पहले ही कई अच्छी खबरों को अपने भाव में शामिल कर चुका है।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी
अगस्त में भी विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय शेयरों को बेच रहे हैं। इस महीने अब तक उन्होंने नकद बाजार में लगभग ₹28,217 करोड़ के शेयर बेचे हैं, जबकि जुलाई में यह आंकड़ा ₹47,667 करोड़ था। विशेषज्ञों का कहना है कि FII नए बिजनेस में तो निवेश कर रहे हैं, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहे क्षेत्रों से अपना पैसा निकाल रहे हैं।
वैश्विक बाजारों से नकारात्मक संकेत
दुनिया के अन्य बाजारों में कमजोरी ने भी भारतीय बाजार के मूड को प्रभावित किया। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई और कोरिया का कोस्पी भी लगभग 1% गिरे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भी नुकसान देखने को मिला था। इसकी वजह ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिजा कुक को हटाना था, जिससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता पर सवाल उठे हैं।
तकनीकी कारण: निफ्टी के लिए 25,000 एक अहम रुकावट
तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी के लिए 25,000 का स्तर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसे ही निफ्टी इस स्तर के पास पहुंचता है, निवेशक मुनाफा वसूलने लगते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर टिकता है, तो यह 25,150-25,200 तक जा सकता है। वहीं, 24,900-24,850 का स्तर अहम सहारा है, अगर यह टूटता है तो निफ्टी 24,750-24,670 तक गिर सकता है।