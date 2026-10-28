मार्केट क्रैश! बाजार में हाहाकार, क्या कच्चे तेल की आग में झुलसे सेंसेक्स-निफ्टी?
मुख्य बातें
- Why Stock Market Crash today: जियो प्लैटफॉर्म्स की शानदार लिस्टिंग के बावजूद घरेलू शेयर बाजार धड़ाम हो गया
- बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक से अधिक लुढ़क कर 72650 पर आ गया
- जबकि, निफ्टी 229 अंकों के नुकसान के साथ 22520 पर था
जियो प्लैटफॉर्म्स की शानदार लिस्टिंग के बावजूद घरेलू शेयर बाजार धड़ाम हो गया। सेंसेक्स-निफ्टी कच्चे तेल की कीमतों की आग में झुलस गए। बीएसई का सेंसेक्स 900 अंक से अधिक लुढ़क कर 72650 पर आ गया। जबकि, निफ्टी 229 अंकों के नुकसान के साथ 22520 पर था। शेयर मार्केट में आज की गिरावट के पीछे कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग, रिलायंस के शेयरों में बड़ी गिरावट इजरायल इलेक्शन रिजल्ट और IT शेयरों में भारी गिरावट है। कुछ ही देर में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 459 लाख करोड़ रुपये से घटकर 457 लाख करोड़ रह गया।
आज क्यों गिरा बाजार, ये हैं 4 बड़े कारण
- IT शेयरों में भारी बिकवाली: शेयर मार्केट में आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह आईटी शेयरों में भारी बिकवाली है। सेंसेक्स टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयर हैं। इन्फोसिस 4.59 प्रतिशत गिरकर 1108 रुपये के करीब था। टीसीएस टेक महिंद्रा में करीब 3 प्रतिशत से अधिक की गिरावट थी। टीसीएस अब 2426.65 रुपये और टेक महिंद्रा 1751.20 रुपये पर आ गया। एचसीएल टेक 2.86 प्रतिशत टूटकर 1375.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
- रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धड़ाम: जियो प्लेटफॉर्म की लिस्टिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2% की गिरावट आई। RIL के शेयर सुबह साढ़े 10 बजे के करीब 1176 रुपये पर आ गए थे। सेंसेक्स में सबसे अधिक वेटेज होने की वजह से इसका बड़ा असर देखने को मिला।
3-कच्चे तेल के दाम आसमान पर: बाजार कच्चे तेल के दाम पर फिसल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर मिसाइल हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.55% चढ़कर 115.52 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल WTI भी 101 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में रिफाइनरी पर मिसाइल हमले का दावा किया है। इस घटनाक्रम ने ईरान और उसके सहयोगियों से जुड़े क्षेत्रीय संघर्ष के बीच तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका को फिर बढ़ा दिया है।
4-इजरायल के चुनाव से मार्केट में हलचल: ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजरायल के चुनावी मुकाबले में विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मामूली बढ़त बनाते नजर आए। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। तब तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चुनाव के नतीजे अमेरिका-ईरान युद्ध की आगे की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। बाजार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि इजरायल में राजनीतिक बदलाव से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मिलने वाला समर्थन प्रभावित हो सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें