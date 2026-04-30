Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज क्यों गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के 5 कारण

Apr 30, 2026 11:11 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Why Stock Market Crash Today: घरेूल शेयर मार्केट एक बार फिर क्रैश हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी धड़ाम हो गए हैं। जबकि, एक दिन पहले ही बाजार गुलजार था। आइए जानें आज की गिरावट के क्या कारण हैं।

आज क्यों गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के 5 कारण

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार, 30 अप्रैल को सुबह के कारोबार में भारी गिरावट देखी गई। मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 को 1% से अधिक लुढ़क गए। सेंसेक्स लगभग 1,200 अंक से अधिक यानी 1.58% लुढ़ककर 76,258 के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 360 अंकों से अधिक (1.6%) टूटकर 23,799 पर आ गया। बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में भी 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।

निवेशकों को 9 लाख करोड़ का झटका

बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पिछले सत्र के लगभग 469 लाख करोड़ रुपये से घटकर 460 लाख करोड़ रुपये रह गया। इससे निवेशकों को करीब 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

आज शेयर मार्केट गिरने की 5 प्रमुख वजहें

1. अमेरिका-ईरान तनाव में बढ़ोतरी

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता ठप है, जबकि तनाव बढ़ने की खबरें हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान से जुड़े 344 मिलियन डॉलर से अधिक के क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है। वहीं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर सकती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी अमेरिका को ईरान में सैन्य कार्रवाई के “विनाशकारी परिणामों” की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें:मार्केट में गिरावट के तूफान के बीच यह शेयर कैसे भर रहा उड़ान? डिविडेंड का ऐलान

2. ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रति बैरल के पार

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने बाजार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रेंट क्रूड 2022 के बाद अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। तेल का बड़ा आयातक होने के नाते भारत के लिए यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इससे मुद्रास्फीति और विकास दर पर गंभीर असर पड़ सकता है।

3. रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर

गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 32 पैसे लुढ़ककर 95.20 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने रुपये को कमजोर किया है। रुपये में गिरावट से विदेशी पूंजी की निकासी तेज हो सकती है, जिससे बाजार की धारणा और कमजोर होगी।

ये भी पढ़ें:चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, सरकार ने कहा था नहीं बढ़ेंगे दाम

4. फेड का सख्त रुख

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 29 अप्रैल को ब्याज दरों को स्थिर रखा, लेकिन फेड चेयर जेरोम पॉवेल के थोड़े सख्त रुख ने बाजारों को परेशान कर दिया है। पॉवेल ने मुद्रास्फीति के दबावों को लेकर चेतावनी दी। रॉयटर्स के अनुसार, अब व्यापारियों को इस साल दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है, बल्कि मार्च 2027 तक दरों में बढ़ोतरी की 30% संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर के रेट जारी, चुनाव के बाद दाम घटे या बढ़े? सप्लाई पर क्या बोली सरकार

5. विदेशी निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) लगातार भारतीय शेयर बेच रहे हैं, जिससे बाजार पर भारी दबाव है। पिछले आठ लगातार सत्रों में उन्होंने कैश सेगमेंट में जोरदार बिकवाली की है। मासिक आधार पर देखें तो पिछले जुलाई से FII भारतीय शेयरों की बिकवाली कर रहे हैं। अप्रैल में अकेले 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली हो चुकी है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Stock Market Update Sensex Today Latest Update Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,