अचानक क्यों गिरने लगे सोने-चांदी के दाम, क्या आगे भी जारी रहेगी गिरावट

Gold Silver Price 18 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। फेड के रेट कट का असर दोनों कीमती धातुओं पर देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट गोल्ड 707 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109264 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:11 PM

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:11 PM
अचानक क्यों गिरने लगे सोने-चांदी के दाम, क्या आगे भी जारी रहेगी गिरावट

Gold Silver Price 18 September: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। फेड के रेट कट का असर दोनों कीमती धातुओं पर देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट गोल्ड 707 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109264 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं चांदी के रेट एक झटके में ही 1150 रुपये प्रति किलो घटकर बिना जीएसटी 125563 रुपये पर खुले।

24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 112541 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 129329 रुपये प्रति किलो पर है।

क्यों गिरे सोने-चांदी के दाम

कामा ज्वेलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर कोलिन शाह ने बताया, "अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर 4.25% से 4.0% पर लाना रत्न और आभूषण उद्योग के लिए एक राहत भरा कदम है।"

उन्होंने कहा कि, "व्यापार में मौजूदा अनिश्चितता और हाल ही में लागू टैरिफ के चलते निर्यात पर जो दबाव बना है, ऐसे समय में यह निर्णय उद्योग को नई गति दे सकता है। अमेरिका भारतीय आभूषणों के लिए एक बड़ा बाजार है, ऐसे में टैरिफ लागू होने के बाद की यह ब्याज दर में कटौती निर्यातकों के लिए राहत लेकर आई है और इससे व्यापार में तेजी आने की संभावना है।"

अगर सोने की कीमतों की बात करें तो फेड द्वारा दर में कटौती किए जाने के बाद, भारत में नए उच्चतम स्तर को छूने के बाद घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है।

आगे बढ़ सकती है कीमतें

शाह के मुताबिक आगे चलकर भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है, लेकिन यदि रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत होता है, तो इस मूल्य वृद्धि को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। अमेरिकी यील्ड में गिरावट के चलते सोना निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बन सकता है, जिससे इसकी कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं।

त्योहारों और शादियों के सीजन में क्या होगा हाल

घरेलू बाजार में त्योहारों और शादियों के मौसम को देखते हुए, कीमतों में हल्के उतार-चढ़ाव के बावजूद मांग स्थिर रहने की उम्मीद है। निकट भविष्य में भारत में सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम ₹1,10,000 से ₹1,12,000 के बीच और अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रति औंस $3,600 से $3,700 के बीच रह सकती हैं।"

बता दें इस सितंबर में सोना 6876 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 7991 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

आइबीजेए के मुताबिक बुधवार को सोना बिना जीएसटी 109971 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 126713 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

