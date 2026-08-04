51 करोड़ रुपये के घाटे के बावजूद एथर एनर्जी के शेयर में क्यों आई 16% की उछाल?

एथर एनर्जी के शेयर में मंगलवार, 4 अगस्त को 16% तक की तेजी आई और यह अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यह उछाल कंपनी के जून तिमाही के नतीजों में तेज सुधार के बाद देखने को मिला। इसके शेयरों पर ब्रोक्रेज फर्म HSBC, नोमुरा और CLSA फिदा हैं। आइए जानें उनके फिदा होने के क्या हैं कारण और क्या हैं टार्गेट प्राइस…

कैसे रहे पहली तिमाही के नतीजे: इस तिमाही में अथर को 51 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह घाटा 178 करोड़ रुपये था। कंपनी की ऑपरेशनल इनकम साल-दर-साल 89% बढ़कर 645 करोड़ रुपये से 1,217 करोड़ रुपये हो गई। वहीं, EBITDA का घाटा 134 करोड़ से घटकर 33 करोड़ रुपये रह गया। समायोजित सकल मार्जिन 82.3% बढ़कर 282 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, और कंपनी एडजस्टेड EBITDA के आधार पर इस तिमाही में सकारात्मक भी हो गई।

ब्रोकरेज फर्मों की राय 1,600 रुपये टार्गेट: CLSA ने शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य कीमत 1,600 रुपये तय की है। उसका कहना है कि एथर का वॉल्यूम पहली तिमाही में 81% बढ़ा, जो पूरे ईवी टू-व्हीलर इंडस्ट्रीज की 68% वृद्धि से अधिक है। EBITDA मार्जिन में तिमाही-दर-तिमाही 319 आधार अंकों का सुधार हुआ और यह -2.7% पर आ गया।

मांग मजबूत बनी हुई है। हर महीने करीब 50,000 बुकिंग मिल रही हैं, जबकि मौजूदा उत्पादन क्षमता करीब 35,000 यूनिट प्रति माह है। इसका मतलब है कि अथर के सामने मांग की नहीं, बल्कि क्षमता की कमी है। CLSA को उम्मीद है कि Q3FY27 से 5 लाख यूनिट सालाना क्षमता वाली फैक्ट्री 3.0 के शुरू होने, हाल की कीमत वृद्धि और लागत बचत के उपायों से मार्जिन को समर्थन मिलेगा। साथ ही, त्योहारी सीजन में EL प्लेटफॉर्म के लॉन्च से वॉल्यूम ग्रोथ बनी रहेगी।

HSBC ने दी 'Buy' की सलाह: एचएसबीसी ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है और लक्ष्य कीमत बढ़ाकर 1,450 रुपये कर दी है। उसका कहना है कि अन्य खर्चों में तेज कमी के कारण मार्जिन का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। उसे नई उत्पादन क्षमता आने पर मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ और बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी की उम्मीद है, और वह अथर के मजबूत ब्रांड और निष्पादन क्षमता को प्रीमियम वैल्यूएशन का कारण मानता है।

नोमुरा ने दिया 1714 रुपये का टार्गेट: नोमुरा ने भी एथर पर 'खरीदें' रेटिंग और 1,714 रुपये का लक्ष्य बनाए रखा है, जो बाजार में सबसे ऊंचा लक्ष्य है। उसने कहा कि कंपनी का Q1 EBITDA मार्जिन -2.7% रहा, जो उसके अनुमान -5.6% से काफी बेहतर है। नोमुरा को आने वाला EL प्लेटफॉर्म और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले मेन ग्रोथ फैक्टर्स लगते हैं।