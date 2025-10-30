Hindustan Hindi News
अमेजन ने क्यों की 14000 कर्मचारियों की छंटनी, मुनाफे के बावजूद छंटनी पर हैरानी

संक्षेप: Amazon layoff: एचआर प्रमुख बेथ गैलेटी ने कहा कि यह AI तकनीक इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली तकनीक है। कंपनी अपने संगठन को कम नौकरशाही वाला बनाना चाहती है और अपने संसाधनों को AI टेक्नोलॉजी में लगाना चाहती है।

Thu, 30 Oct 2025 07:32 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
अमेजन ने लगभग 14,000 कर्मचारियों की नौकरियां खत्म करने का फैसला किया है। यह उनकी पिछली बड़ी छंटनी (2022-2023 में 27,000 नौकरियां) के बाद सबसे बड़ा कटौती अभियान है। यह छंटनी कंपनी के 350,000 प्रबंधकीय कर्मचारियों में से लगभग 4% है, और यह तब हुई है जब कंपनी ने तिमाही में 18 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है।

कर्मचारियों को कैसे मिली सूचना?

28 अक्टूबर की सुबह, प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी की एचआर प्रमुख बेथ गैलेटी की ओर से एक ईमेल मिला। इस ईमेल की शुरुआत बहुत सीधे और स्पष्ट तरीके से की गई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी नौकरी खत्म हो गई है।

कंपनी के एचआर प्रमुख के ईमेल का सार

ईमेल में कहा गया, "हमने संगठन की समीक्षा के बाद यह मुश्किल फैसला लिया है। दुर्भाग्य से, आपकी भूमिका खत्म कर दी गई है। हम आपको इस संक्रमण काल में पूरा समर्थन देंगे।"

समर्थन के मुख्य बिंदु

90 दिनों का वेतन और लाभ: अब काम न करने के बावजूद अगले 90 दिनों तक पूरा वेतन और लाभ मिलते रहेंगे।

रिटायरमेंट पैकेज: कर्मचारियों को एक सेवानिवृत्ति पैकेज की पेशकश की जाएगी।

नौकरी ढूंढने में मदद: बाहरी कंपनियों में नौकरी ढूंढने के लिए समर्थन और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सवालों के जवाब: कर्मचारियों की टीम का एक नेता या एचआर प्रतिनिधि उनसे बात करेगा और उनके सभी सवालों के जवाब देगा।

तुरंत प्रभाव से लागू हुए ये नियम

कर्मचारियों का ऑफिस का एक्सेस कार्ड (बैज) तुरंत बंद कर दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी ऑफिस में है, तो सुरक्षा कर्मी उन्हें बाहर तक छोड़ने में मदद करेंगे।अब से वे अमेजन के लिए कोई काम नहीं करेंगे। उन्हें अपनी निजी चीजें वापस लेने और कंपनी का सामान लौटाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।

छंटनी का कारण

कंपनी ने इन नौकरियों के कटने का कारण AI को बताया है। एचआर प्रमुख बेथ गैलेटी ने कहा कि यह AI तकनीक इंटरनेट के बाद सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली तकनीक है। कंपनी अपने संगठन को कम नौकरशाही वाला बनाना चाहती है और अपने संसाधनों को AI टेक्नोलॉजी में लगाना चाहती है।

मुनाफे के बावजूद छंटनी पर हैरानी

इस छंटनी का समय हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेजन ने पिछली तिमाही में 18 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है। साथ ही, इस साल वह 120 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रही है।

भविष्य में और छंटनी का अंदेशा

अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एंडी जैसी ने जून में ही चेतावनी दे दी थी कि AI की वजह से कंपनी को आज किए जा रहे कई कामों के लिए भविष्य में कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। रॉयटर्स ने पहले ही रिपोर्ट किया था कि अमेजन कुल 30,000 नौकरियां तक काट सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, छुट्टियों के सीजन (हॉलिडे सीजन) के बाद जनवरी में एक और दौर की छंटनी की उम्मीद है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
