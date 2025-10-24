Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़why crypto sip obsessed Gen Z dont have insurance in their portfolio
क्रिप्टो-एसआईपी की दिवानी Gen Z के पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है बीमा

क्रिप्टो-एसआईपी की दिवानी Gen Z के पोर्टफोलियो में क्यों नहीं है बीमा

संक्षेप: 24 साल की प्रिया, दिन में तीन बार अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को जरूर चेक करती है और 18 महीनों में एक भी एसआईपी पेमेंट मिस नहीं किया है, लेकिन जब उससे उसके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया, तो वह अनिश्चित दिखी।

Fri, 24 Oct 2025 12:57 PMDrigraj Madheshia मिंट
share Share
Follow Us on

जेन जी के लिए, दुनिया वाकई में उनकी मुट्ठी में है। स्वतंत्र, डिजिटल-प्रथम और वित्तीय रूप से जागरूक, वे पहले के किसी भी पीढ़ी की तुलना में जल्दी अपनी जिंदगी की बागडोर संभाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, 24 साल की प्रिया, दिन में तीन बार अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को जरूर चेक करती है और 18 महीनों में एक भी एसआईपी पेमेंट मिस नहीं किया है, लेकिन जब उससे उसके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया, तो वह अनिश्चित दिखी।

उसने कहा, "यह तो है, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसका मेरे लिए वास्तव में क्या मतलब है।" यह उदासीनता नहीं है, बल्कि हमारे उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि हम बीमा को जेन जी के वित्तीय जीवन के बाकी हिस्सों की तरह ही स्पष्ट, सुविधाजनक और प्रासंगिक बनाएं।

आज जेन जी और मिलेनियल्स लगभग 85% बीमा खरीदारी करते हैं। फिर भी, उनकी वित्तीय साक्षरता और डिजिटल सहजता के बावजूद, भारत में बीमा का फैलाव अभी भी सीमित है, जो 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.7% था। इसमें से हेल्थ इंश्योरेंस भारत की जीडीपी का लगभग 0.42% था। अवसर साफ है, चुनौती जागरूकता की नहीं, बल्कि प्रासंगिकता की है।

ज्यादातर युवा पेशेवरों का बीमा से पहला सामना कॉर्पोरेट स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से होता है। हालांकि ये योजनाएं अब भी मूल्यवान हैं, लेकिन अगर ये किसी एक नियोक्ता से बंधी हों, तो यह सीमित महसूस हो सकता है, खासकर जब नौकरी में औसतन 18 से 24 महीने ही टिके रहते हैं। कॉर्पोरेट बीमा एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा, लेकिन मॉड्यूलर, पोर्टेबल ग्रुप पॉलिसियों, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, वेलनेस रिइंबर्समेंट और परिवार को शामिल करना जैसे सुधार, सुरक्षा की निरंतरता बढ़ा सकते हैं और नियोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे अच्छा समय

व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने का सबसे अच्छा समय जल्दी है, लगभग 23 से 25 साल की उम्र में, जब इंसान स्वस्थ होता है, प्रीमियम सबसे कम होते हैं, और कवरेज सुरक्षित करना सबसे आसान होता है। जल्दी शुरुआत करने से तनाव, धूम्रपान या गतिहीन आदतों जैसी जीवनशैली के जोखिमों से होने वाली भविष्य की लागत को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से, बीमा एक प्रतिक्रियाशील उत्पाद न रहकर वित्तीय नियोजन के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाले टूल में बदल जाता है।

बदलती मांग के मुताबिक किफायती होना जरूरी

सितंबर 2025 में व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी छूट से लागत में लगभग 18% की कमी आएगी, जिससे 6,000-8,000 रुपये की पॉलिसी की कीमत लगभग 4,920-6,560 रुपये हो जाएगी। इसे बीमा नियामक की 'यूज एंड फाइल' नीति के साथ जोड़कर देखें, तो भारत का बीमा इकोसिस्टम बड़े पैमाने पर नवाचार के लिए तैयार हो रहा है।

तत्काल और मोबाइल-फर्स्ट की चाहत

इस डेवलपमेंट में तकनीक केंद्रीय भूमिका निभा रही है। जेन जी हर लेन-देन, चाहे निवेश हो, खरीदारी हो या किराया, को तत्काल और मोबाइल-फर्स्ट चाहती है। बीमा इस अपेक्षा को पूरा कर सकता है। एआई-पावर्ड प्लेटफॉर्म अब उपयोगकर्ताओं को कुछ ही मिनटों में क्वोट की तुलना करने, कवरेज को अनुकूलित करने और दावों को प्रोसेस करने की सुविधा देते हैं। वीडियो-आधारित दावा वेरिफिकेशन से लेकर व्हाट्सएप-सहायता पॉलिसी प्रबंधन तक, बीमा अब ऑनलाइन बैंकिंग जितना ही सहज हो सकता है।

सिर्फ डिजिटल पहुंच पर्याप्त नहीं

प्रासंगिकता और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आज के युवा परिवार, काम और कल्याण की नई परिभाषाओं के साथ जी रहे हैं। ऐसी मानक पॉलिसियाँ जो मानसिक स्वास्थ्य कवरेज को सीमित करती हैं या लिव-इन या समलैंगिक साथियों को मान्यता नहीं देती हैं, उनमें कमियां रह जाती हैं।

मॉड्यूलर बीमा है समाधान

एक बेस प्लान के साथ वैकल्पिक ऐड-ऑन, जैसे मानसिक स्वास्थ्य थेरेपी, मातृत्व या फर्टिलिटी देखभाल, दंत या दृष्टि कवर, यहां तक कि पालतू जानवरों का संरक्षण, इस पीढ़ी द्वारा अपनी सदस्यताओं और सब्सक्रिप्शन से पहले से अपेक्षित लचीलेपन को दर्शाता है।

पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण

जेन जी मूल्य निर्धारण में स्पष्टता को महत्व देती है। इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म अब उम्र, बीएमआई, जीवनशैली और व्यावसायिक जोखिम के आधार पर प्रीमियम की व्याख्या करते हैं, और जल्द ही डायनामिक प्राइसिंग स्वस्थ आदतों से जुड़ी होगी जिसे वेयरेबल डिवाइस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। बीमा को समझाने योग्य, निष्पक्ष और सहभागी बनाना विश्वास और जुड़ाव को मजबूत करता है।

विकसित हो रहे वेलनेस प्रोग्राम

जांच-पड़ताल या धूम्रपान न करने के लिए मामूली छूट अब ऐसे इनामों को रास्ता दे रही है जो ज्यादा प्रासंगिक हैं, जैसे फिटनेस लक्ष्यों के लिए कैशबैक, थेरेपी की लागत की प्रतिपूर्ति, या पोषण परामर्श। बीमा कंपनियां प्रतिक्रियाशील कवरेज से आगे बढ़कर सक्रिय स्वास्थ्य सक्षमता की ओर बढ़ रही हैं, जो संकटों का जवाब देने के बजाय स्वास्थ्य को सपोर्ट करती हैं।

जेन जी बीमा को खारिज नहीं कर रही है, बल्कि वे इसे अपने साथ विकसित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वे वही मूल्य चाहते हैं जिसकी वे हर दूसरी वित्तीय सेवा से अपेक्षा रखते हैं। स्पष्टता, वैयक्तिकरण और सम्मान। जब बीमा इन सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है, तो यह एक मजबूरी में किया गया खर्च न रहकर एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला टूल बन जाता है जो लोगों को उस जीवन को जीने में सक्षम बनाता है जिसकी वे कल्पना करते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या उन्हें बीमा की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या उद्योग उस दुनिया के लिए इसे डिजाइन करने के लिए तैयार है जो वे पहले से ही बना रहे हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।