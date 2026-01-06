ट्रेंट, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स समेत इन 10 शेयरों में आज क्यों है हलचल

संक्षेप: Stocks in Focus: शेयर मार्केट में गिरावट के बीच एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत 10 शेयरों में बड़ी हलचल दिख रही है। सेंसेक्स 310 अंकों की गिरावट के साथ 85129 पर आ गया है। निफ्टी भी 62 अंक नीचे 26187 पर है।

Stocks in Focus: शेयर मार्केट में गिरावट के बीच एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक समेत 10 शेयरों में बड़ी हलचल दिख रही है। सेंसेक्स 310 अंकों की गिरावट के साथ 85129 पर आ गया है। निफ्टी भी 62 अंक नीचे 26187 पर है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी बैंक का शेयर मंगलवार, 6 जनवरी को चर्चा में रहने वाला है क्योंकि इसकी अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदों (एडीआर) में 6.33 प्रतिशत की गिरावट आई है। बैंक ने सोमवार को तीसरी तिमाही का व्यापार अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2025 तक इसके सकल ऋण पिछले साल की इसी अवधि के 25,426 अरब रुपये से बढ़कर लगभग 28,445 अरब रुपये हो गए, यानि साल दर साल 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ट्रेंट कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि तीसरी तिमाही में उसका राजस्व साल दर साल 17 प्रतिशत बढ़कर 5,220 करोड़ रुपये हो गया, जबकि 31 दिसंबर को समाप्त नौ महीने की अवधि में राजस्व 18 प्रतिशत बढ़कर 14,604 करोड़ रुपये हो गया। इस शेयर में घरेलू बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रहने की संभावना है।

एलएंडटी फाइनेंस कंपनी ने दिसंबर तिमाही के लिए मजबूत व्यापार अपडेट दिया है। तीसरी तिमाही में इसके खुदरा ऋण वितरण का अनुमान 22,690 करोड़ रुपये है, जो साल दर साल 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एनबीसीसी इंडिया कंपनी ने लगभग 134.05 करोड़ रुपये के घरेलू ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें पीएम-उषा योजना के तहत निर्माण और नवीनीकरण कार्य के लिए महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय से 45.87 करोड़ रुपये का ठेका और गोदावरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना के तहत सिविल कार्यों के लिए ओडिशा स्कूल प्रोग्राम प्राधिकरण से 88.18 करोड़ रुपये का ऑर्डर शामिल है।

अडानी पोर्ट्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने दिसंबर में स्थिर परिचालन प्रदर्शन दर्ज किया है, जहां कार्गो की मात्रा लगातार बढ़ रही है और कंटेनर यातायात में मजबूत वृद्धि से इसे समर्थन मिल रहा है।

डाबर कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मांग में पुनरुद्धार के शुरुआती संकेत बताए हैं, जिसे जीएसटी में बदलाव और उपभोक्ता विश्वास में बढ़ोतरी से समर्थन मिला है। साथ ही, ग्रामीण मांग शहरी बाजारों से आगे निकल गई है।

ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने सोमवार को घोषणा की कि उसने विशेष ऊर्जा परिवहन में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जापानी शिपिंग दिग्गज मित्सुई ओएसके लाइन्स के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया है।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज दिसंबर 2025 में आईईएक्स पर ट्रेड की गई बिजली साल दर साल 2.8 प्रतिशत बढ़कर 11.44 अरब यूनिट हो गई, हालांकि डे-अहेड मार्केट वॉल्यूम में 11.6 प्रतिशट की गिरावट आकर 5,899 मिलियन यूनिट रह गया।

कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए अपने शुद्ध अग्रिमों में 16 प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि में 4.13 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.8 लाख करोड़ रुपये हो गए।