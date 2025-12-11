स्टेट बैंक, टाटा स्टील, सिप्ला, LIC समेत ये 10 शेयर आज क्यों हैं फोकस में
टाटा स्टील, अडाणी एंटरप्राइजेज से लेकर सिप्ला तक के में कई अपडेट्स है। सिप्ला जहां, मोटापे और टाइप-2 डायाबिटिज के नए इलाज को लॉन्च करने करने के कारण चर्चा में है। वहीं, अडाणी एंटरप्राइजेज के 25,000 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू पर निवेशकों की नजर है। इन कंपनियों समेत 10 शेयरों पर बाजार की नजर रहेगी।
Stocks in focus: टाटा स्टील, अडाणी एंटरप्राइजेज से लेकर सिप्ला तक के में कई अपडेट्स है। सिप्ला जहां, मोटापे और टाइप-2 डायाबिटिज के नए इलाज को लॉन्च करने करने के कारण चर्चा में है। वहीं, अडाणी एंटरप्राइजेज के 25,000 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू पर निवेशकों की नजर है। इन कंपनियों समेत 10 शेयरों पर बाजार की नजर रहेगी।
टाटा स्टील
कंपनी के बोर्ड ने नीलाचल इस्पात निगम (एनआईएनएल) में 4.8 एमटीपीए क्षमता विस्तार को हरी झंडी दे दी है। यह कंपनी के व्यापक विस्तार योजना के पहले चरण का हिस्सा है और टाटा स्टील के लॉन्ग-प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा।
अडाणी एंटरप्राइजेज
अडाणी एंटरप्राइजेज के 25,000 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू की बुधवार को समाप्ति पर मजबूत मांग रही और इसने 108% सब्सक्रिप्शन हासिल किया। कंपनी को उपलब्ध 13.85 करोड़ शेयरों के मुकाबले 14.95 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो भारत के सबसे बड़े राइट्स इश्यू में प्रमोटरों और सार्वजनिक निवेशकों दोनों की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी)
मुंबई के उप आयुक्त, राज्य कर ने कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के लिए जीएसटी देयता, ब्याज और जुर्माना मिलाकर 2,370.34 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया है। वित्तीय प्रभाव मांगी गई इस कुल राशि को दर्शाता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई)
भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने एसबीआई को उसके डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी अधिनियम के तहत धारा 8 कंपनी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एसबीआई को दी गई छूट पर निर्भर है।
सिप्ला
सिप्ला ने मोटापे और टाइप-2 डायाबिटिज के नए इलाज को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने यूरपीक (टिरजेपेटाइड) नामक एक साप्ताहिक इंजेक्शन थेरेपी भारत में शुरू की है, जो इन दोनों प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करेगी।
नेस्ले इंडिया
कंपनी ने घोषणा की कि स्वेतलाना बोल्डिना 31 जनवरी, 2026 से प्रभावी सीएफओ पद से इस्तीफा दे देंगी, जबकि जगदीप सिंह मराहर को 1 जून, 2026 से प्रभावी पूर्णकालिक निदेशक नामित किया गया है।
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स
ब्राजीलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्कॉर्पीन-श्रेणी की पनडुब्बियों और अन्य नौसैनिक जहाजों के रखरखाव से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी।
वारी एनर्जीज
वारी एनर्जीज ने घोषणा की कि उसने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है और भारत में सौर पैनल निर्माता के तौर पर महीने में 1 गीगावॉट सोलर मॉड्यूल उत्पादन पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है।
वेदांता
वेदांता ने बुधवार को घोषणा की कि वह राजस्थान में अपने सभी बिजनेस सेगमेंट में उत्पादन दोगुना करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रहा है।
डीसीएम श्रीराम
कंपनी ने घोषणा की कि उसने बेयर क्रॉपसाइंस के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत नवाचार, स्थिरता और किसानों के लिए अनुकूलित समाधानों के माध्यम से भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने पर सहयोगात्मक पहलों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।