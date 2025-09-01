एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग क्यों होते हैं

LPG Price: घरेलू एलपीजी सिलेंडर कहीं 900 रुपये के पार है तो कहीं इससे कम है। दिल्ली और पटना के रेट में करीब 100 रुपये का अंतर है। कारगिल में 985.5 रुपये में एक घरेलू सिलेंडर मिलता है तो चेन्नई में 868.50 रुपये है। आइए समझें एलपीजी सिलेंडर के दाम शहर दर शहर क्यों होते हैं, अलग-अलग...

Mon, 1 Sep 2025 05:47 AM

LPG Price: भारत में अलग-अलग शहरों में LPG सिलेंडर के रेट अलग हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर कहीं 900 रुपये के पार है तो कहीं इससे कम है। दिल्ली और पटना के रेट में करीब 100 रुपये का अंतर है। कारगिल में 985.5 रुपये में एक घरेलू सिलेंडर मिलता है तो चेन्नई में 868.50 रुपये है। आइए समझें एलपीजी सिलेंडर के दाम शहर दर शहर क्यों होते हैं, अलग-अलग...

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट कारगिल 985.5 रुपये

पुलवामा 969 रुपये

बागेश्वर 890.5 रुपये

दिल्ली 853 रुपये

मुंबई 852.50 रुपये

कोलकाता 879 रुपये

चेन्नई 868.50 रुपये

लखनऊ 890.50 रुपये

पटना 951 रुपये

जयपुर 856.5

आगरा 865.5

मेरठ 860

गाजियाबाद 850.5

इंदौर 881

भोपाल 858.5

लुधियाना 880

वाराणसी 916.5

गुरुग्राम 861.5

अहमदाबाद 860

मुंबई 852.50

पुणे 856

हैदराबाद 905

बेंगलुरू 855.5

स्रोत: आईओसी

अलग-अलग रेट होने के मुख्य कारण 1. राज्य और स्थानीय टैक्स: हर राज्य में वैट (Value Added Tax) की दर अलग होती है। कुछ राज्य LPG पर अतिरिक्त उपकर या कर लगाते हैं, जिस वजह से कीमतों में अन्तर आ जाता है।

2. ट्रांसपोर्टेशन लागत: रिफाइनरी या डिपो से शहरों या दूर-दराज के इलाकों तक गैस पहुंचाने में लागत अलग होती है। पहाड़ी, दूरस्थ या ग्रामीण जगहों पर परिवहन खर्च बढ़ जाता है, जिससे वहां कीमतें ज्यादा होती हैं।

3. प्रशासनिक एवं वितरण खर्च: डीलर्स मार्जिन, शहरी/ग्रामीण वितरण लागत, और स्थानीय नियम भी कीमतों में अंतर लाते हैं।

4. डिमांड-सप्लाई व स्ट्रक्चर: बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में सप्लाई नेटवर्क अच्छा होता है, जिससे परिवहन खर्च थोड़ा कम रहता है। छोटे कस्बों या कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में लागत अधिक होती है।