एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग-अलग शहरों में अलग-अलग क्यों होते हैं
LPG Price: घरेलू एलपीजी सिलेंडर कहीं 900 रुपये के पार है तो कहीं इससे कम है। दिल्ली और पटना के रेट में करीब 100 रुपये का अंतर है। कारगिल में 985.5 रुपये में एक घरेलू सिलेंडर मिलता है तो चेन्नई में 868.50 रुपये है। आइए समझें एलपीजी सिलेंडर के दाम शहर दर शहर क्यों होते हैं, अलग-अलग...
घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट
कारगिल 985.5 रुपये
पुलवामा 969 रुपये
बागेश्वर 890.5 रुपये
दिल्ली 853 रुपये
मुंबई 852.50 रुपये
कोलकाता 879 रुपये
चेन्नई 868.50 रुपये
लखनऊ 890.50 रुपये
पटना 951 रुपये
जयपुर 856.5
आगरा 865.5
मेरठ 860
गाजियाबाद 850.5
इंदौर 881
भोपाल 858.5
लुधियाना 880
वाराणसी 916.5
गुरुग्राम 861.5
अहमदाबाद 860
पुणे 856
हैदराबाद 905
बेंगलुरू 855.5
स्रोत: आईओसी
अलग-अलग रेट होने के मुख्य कारण
1. राज्य और स्थानीय टैक्स: हर राज्य में वैट (Value Added Tax) की दर अलग होती है। कुछ राज्य LPG पर अतिरिक्त उपकर या कर लगाते हैं, जिस वजह से कीमतों में अन्तर आ जाता है।
2. ट्रांसपोर्टेशन लागत: रिफाइनरी या डिपो से शहरों या दूर-दराज के इलाकों तक गैस पहुंचाने में लागत अलग होती है। पहाड़ी, दूरस्थ या ग्रामीण जगहों पर परिवहन खर्च बढ़ जाता है, जिससे वहां कीमतें ज्यादा होती हैं।
3. प्रशासनिक एवं वितरण खर्च: डीलर्स मार्जिन, शहरी/ग्रामीण वितरण लागत, और स्थानीय नियम भी कीमतों में अंतर लाते हैं।
4. डिमांड-सप्लाई व स्ट्रक्चर: बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में सप्लाई नेटवर्क अच्छा होता है, जिससे परिवहन खर्च थोड़ा कम रहता है। छोटे कस्बों या कठिन भौगोलिक स्थिति वाले क्षेत्रों में लागत अधिक होती है।
कैसे तय होती है एलपीजी की कीमत
'Import Parity Price' (IPP) पर आधारित है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कीमतें, डॉलर-रुपया विनिमय दर, फ्रेट, टैक्स आदि शामिल होते हैं। राज्य के अनुसार टैक्स और लॉजिस्टिक्स लागत के कारण विभिन्न राज्यों में दामों में अंतर रहता है। सरकार की उज्ज्वला योजना जैसी सब्सिडी पात्र उपभोक्ताओं का वास्तविक खर्च घटाती है। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जाती है।