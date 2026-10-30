क्यों गिर रहे सोने-चांदी के भाव? रिकॉर्ड हाई से गोल्ड ₹51000 सस्ता, सिल्वर ₹2.33 लाख से अधिक टूटी, आगे क्या होगा?

मुख्य बातें

क्या सोना-चांदी अभी और सस्ते होंगे या मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है?

Explainer why gold-Silver falling: सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट से जहां शादी-ब्याह में जेवर खरीदने वाले खुश हैं तो निवेशक हैरान और परेशान। कुछ समय पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने वाली इन कीमती धातुओं में अब तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोना-चांदी अभी और सस्ते होंगे या मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका है? रिकॉर्ड ऊंचाई से सोना-चांदी कितना सस्ता हो चुका है?

इन सवालों को समझने के लिए तीन अलग-अलग एक्सपर्ट्स से हिन्दुस्तान ने बात की। इनमें केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया, कोटक नियो के हेड ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी रिसर्च अनिंद्य बनर्जी और ब्रिकवर्क रेटिंग्स के हेड ऑफ रिसर्च राजीव शरण और शामिल हैं। आइए समझते हैं उनके एनॉलिसिस को...

1. रिकॉर्ड हाई से सोना-चांदी धड़ाम MCX पर सोना 1,93,096 रुपये के रिकॉर्ड हाई से अब तक 51000 रुपये से अधिक सस्ता हो चुका है। यह रिकॉर्ड इस साल 29 जनवरी को बना था। जबकि, एमसीएक्स सिल्वर का ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये है और यह 2.33 लाख रुपये से अधिक सस्ता हो चुका है।

2. सोने में आगे क्या होगा? कोटक नियो के अनिंद्य बनर्जी के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को स्थिर रखने के फैसले से सोने पर बना दबाव खत्म नहीं हुआ है। सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकता है।

बनर्जी बताते हैं, "जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,120 डॉलर प्रति औंस और MCX पर 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नीचे है, तब तक तेजी की वापसी को लेकर सतर्क रहना चाहिए।"

उनके मुताबिक, अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आता है और डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है, तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है। महंगा तेल महंगाई की चिंता बढ़ा सकता है, जिससे अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंची बनी रह सकती है। ऐसी स्थिति में सोने जैसी बिना ब्याज वाली संपत्ति का आकर्षण कम हो सकता है। हालांकि, अगर तेल और डॉलर में ऐसी अतिरिक्त तेजी नहीं आती, तो सोने के इन्हीं स्तरों के बीच कारोबार करने की संभावना है।

निवेशकों के लिए संकेत: ₹1.40 लाख के आसपास MCX गोल्ड पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन खरीदारी का फैसला बाजार की चाल और अपनी जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए।

3. चांदी में सबसे बड़ा सवाल: क्या ₹1.75 लाख तक गिरेगा भाव? चांदी को लेकर अनिंद्य बनर्जी का नजरिया सोने के मुकाबले ज्यादा सतर्क है। इसकी वजह है चांदी की ज्यादा अस्थिरता और औद्योगिक मांग को लेकर अनिश्चितता। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के लिए 50 डॉलर प्रति औंस का स्तर अहम सपोर्ट है। अगर कीमत इस स्तर के नीचे टिकती है, तो अगला पड़ाव 48 डॉलर और उसके बाद 46 डॉलर प्रति औंस हो सकता है।

निवेशकों के लिए संकेत: MCX पर चांदी के लिए 2.10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर अपर रेजिस्टेंस है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कीमत 1.75 लाख से 1.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक फिसल सकती है।

4. क्या सोने की गिरावट सिर्फ करेक्शन है? ब्रिकवर्क रेटिंग्स के राजीव शरण के मुताबिक, अक्टूबर के रिकॉर्ड स्तर से सोने में करीब 5% की गिरावट आई है। वह इसे फिलहाल तेजी के ट्रेंड में बदलाव के बजाय सामान्य करेक्शन मानते हैं। सोने में गिरावट के पीछे पांच प्रमुख कारण हैं...

मुनाफावसूली: रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू किया।

डॉलर में मजबूती: मजबूत डॉलर सोने की कीमतों पर दबाव डाल सकता है।

अमेरिकी बॉन्ड यील्ड: यील्ड बढ़ने से निवेशकों के लिए ब्याज देने वाली संपत्तियां ज्यादा आकर्षक हो जाती हैं।

फेड से उम्मीदें: ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होने से सोने को मिलने वाला सहारा कमजोर हुआ है।

भू-राजनीतिक तनाव : सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग कुछ कम हुई है।

राजीव शरण का मानना है कि निकट भविष्य में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अमेरिकी फेड की मौद्रिक नीति और डॉलर की दिशा बाजार के लिए महत्वपूर्ण होगी।

5. चांदी 54% से ज्यादा टूटी, फिर तेजी की उम्मीद क्यों? अजय केडिया मुताबिक, MCX पर चांदी अपने जनवरी के 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम के हाई से गिरकर 1,92,800 रुपये तक आ गई। यह करीब 54.10% की गिरावट है।

इसी तरह, अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी 121.64 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर से गिरकर 53.47 डॉलर तक पहुंची, यानी करीब 56.04% की गिरावट। इस गिरावट के पीछे केवल मुनाफावसूली नहीं, बल्कि कई बड़े आर्थिक और भू-राजनीतिक कारण भी हैं।

पहला कारण: मध्य पूर्व में तनाव और महंगा कच्चा तेल। अमेरिका-ईरान तनाव और तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई बढ़ने की आशंका मजबूत हुई है।

दूसरा कारण: ब्याज दरों को लेकर चिंता। अगर महंगाई बढ़ती है, तो अमेरिकी फेड के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है। इससे सोने और चांदी जैसी संपत्तियों पर दबाव बढ़ सकता है।

तीसरा कारण: शेयर बाजार में कमजोरी और नकदी की जरूरत। अनिश्चितता बढ़ने पर निवेशक नुकसान की भरपाई या नकदी जुटाने के लिए अपनी कीमती धातुओं की होल्डिंग भी बेच सकते हैं।

चौथा कारण: चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड। चांदी का इस्तेमाल केवल निवेश में नहीं, बल्कि कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी होता है। इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ने पर इसकी मांग प्रभावित हो सकती है।

फिर चांदी में रिकवरी की उम्मीद किस आधार पर? केडिया ने चांदी की लंबी अवधि की संभावनाओं को लेकर उम्मीद भी जताई है। उन्होंने चांदी की डिमांड का करीब आधा हिस्सा इंडस्ट्रियल यूज से जुड़ा होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा, सप्लाई में कमी और संभावित सप्लाई डेफिसिट कीमतों को सपोर्ट दे सकते हैं।

इसी आधार पर केडिया ने अगले धनतेरस तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के 90 से 100 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, यह एक संभावित तेजी का अनुमान है, निश्चित लक्ष्य नहीं। इसे अनिंद्य बनर्जी के निकट अवधि के 46–50 डॉलर के सपोर्ट स्तरों से अलग समझना चाहिए। दोनों विश्लेषण अलग समयावधि और अलग बाजार परिस्थितियों पर आधारित हैं। अगर महंगा तेल, ऊंची ब्याज दरें और औद्योगिक मांग में कमजोरी लंबे समय तक बनी रहती है, तो चांदी की रिकवरी में देरी हो सकती है।

6. सोना-चांदी खरीदने वालों को क्या करना चाहिए? अगर आप शादी या किसी अन्य जरूरी काम के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो केवल इस उम्मीद में खरीदारी टालना जरूरी नहीं कि कीमतें और गिरेंगी। अपनी जरूरत, बजट और खरीदारी की समयसीमा को ध्यान में रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

राजीव शरण के मुताबिक, मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर बन सकती है। हालांकि, एक ही बार में पूरी रकम लगाने के बजाय अलग-अलग चरणों में खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। उनके अनुसार, सोने को जल्दी मुनाफा कमाने के साधन के बजाय निवेश पोर्टफोलियो को जोखिम से बचाने वाले विकल्प के रूप में देखना चाहिए।

अगर आप निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं, अजय केडिया के इन तीन बातों पर ध्यान दें।

1. पूरी रकम एक साथ न लगाएं: कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच चरणबद्ध खरीदारी से एक ही स्तर पर निवेश करने का जोखिम कम किया जा सकता है।

2. सोने और चांदी में अंतर समझें: सोने को पोर्टफोलियो में विविधता और जोखिम संतुलन के लिए रखा जा सकता है। चांदी में औद्योगिक मांग के कारण अतिरिक्त उतार-चढ़ाव हो सकता है।

3. केवल टार्गेट देखकर फैसला न करें: डॉलर, कच्चे तेल, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और फेड की नीति पर नजर रखना जरूरी है। यही फैक्टर्स कीमतों की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

फिजिकल गोल्ड खरीदते समय यह भी ध्यान रखें कि MCX का भाव और रिटेल मार्केट का भाव एक जैसा नहीं होता। खुदरा कीमत में शुद्धता, लोकल प्रीमियम, GST और अन्य लागू शुल्कों का असर पड़ सकता है।

सोने में सावधानी, चांदी में ज्यादा रिस्क तीनों एनालिस्टों का कुल मिलाकर संकेत है कि सोने और चांदी में आई गिरावट के बाद बाजार को लेकर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। सोने में अक्टूबर के रिकॉर्ड स्तर से गिरावट को राजीव शरण सामान्य करेक्शन मानते हैं, जबकि अनिंद्य बनर्जी निकट अवधि में दबाव बने रहने की आशंका जता रहे हैं। दोनों के विश्लेषण में अंतर नहीं है।

दूसरी ओर चांदी में तस्वीर ज्यादा जटिल है। एक ओर निकट अवधि में 46 डॉलर प्रति औंस और MCX पर 1.75–1.80 लाख रुपये तक गिरावट का रिस्क बताया गया है, तो दूसरी ओर औद्योगिक मांग और सप्लाई की कमी के आधार पर अगले धनतेरस तक 90 से 100 डॉलर तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है।