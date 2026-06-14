युद्ध, महंगाई और संकट के बावजूद क्यों गिर रहा है सोना? सामने आई बड़ी वजह

सोने की कीमतों में हाल के दिनों में आई गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि गोल्ड को “सेफ हेवन एसेट” कहा जाता है। लेकिन, इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक महंगाई की चिंताओं के बावजूद सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना सस्ता क्यों हो रहा है और क्या आने वाले समय में इसकी कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं?

एक्सपर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों पर सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का पड़ता है। हाल के महीनों में बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे सोने को मजबूती मिलेगी। लेकिन, बढ़ती महंगाई और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने फेड को सतर्क कर दिया है। अब निवेशकों को लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती पहले की उम्मीद से ज्यादा देर से हो सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो निवेशक बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सोने की मांग पर दबाव पड़ता है।

एक और बड़ा कारण डॉलर की मजबूती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घट सकती है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में मजबूती ने भी सोने की तेजी को सीमित किया है।

हालांकि, सोने की कीमतों में आई यह गिरावट स्थायी होगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया अभी भी कई जोखिमों से घिरी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियां, ऊंची ऊर्जा कीमतें और कई देशों में बढ़ता कर्ज निवेशकों को भविष्य को लेकर चिंतित बनाए हुए हैं। अगर इन जोखिमों में और बढ़ोतरी होती है या अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है, तो निवेशक फिर से सोने की ओर लौट सकते हैं।

एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद भी कीमतों को लंबे समय में समर्थन दे सकती है। भारत, चीन और कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ सालों से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इससे सोने की दीर्घकालिक मांग मजबूत बनी हुई है।

भारत के निवेशकों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों के साथ-साथ रुपये और डॉलर की चाल पर भी निर्भर करती हैं। यदि डॉलर कमजोर होता है या फेड ब्याज दरों में कटौती शुरू करता है, तो सोने में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है।