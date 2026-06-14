युद्ध, महंगाई और संकट के बावजूद क्यों गिर रहा है सोना? सामने आई बड़ी वजह
मुख्य बातें
- सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है
- इसकी मुख्य वजह अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों का कमजोर पड़ना और डॉलर की मजबूती मानी जा रही है
- हालांकि, पश्चिम एशिया में जारी तनाव, महंगे कच्चे तेल और वैश्विक अनिश्चितताओं को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं
सोने की कीमतों में हाल के दिनों में आई गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया है। आमतौर पर जब दुनिया में युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई या भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि गोल्ड को “सेफ हेवन एसेट” कहा जाता है। लेकिन, इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया में तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक महंगाई की चिंताओं के बावजूद सोने की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना सस्ता क्यों हो रहा है और क्या आने वाले समय में इसकी कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं?
एक्सपर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों पर सबसे बड़ा असर अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों का पड़ता है। हाल के महीनों में बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे सोने को मजबूती मिलेगी। लेकिन, बढ़ती महंगाई और मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने फेड को सतर्क कर दिया है। अब निवेशकों को लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती पहले की उम्मीद से ज्यादा देर से हो सकती है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो निवेशक बॉन्ड और अन्य ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सोने की मांग पर दबाव पड़ता है।
एक और बड़ा कारण डॉलर की मजबूती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग घट सकती है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में मजबूती ने भी सोने की तेजी को सीमित किया है।
हालांकि, सोने की कीमतों में आई यह गिरावट स्थायी होगी, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। दुनिया अभी भी कई जोखिमों से घिरी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, वैश्विक सप्लाई चेन की चुनौतियां, ऊंची ऊर्जा कीमतें और कई देशों में बढ़ता कर्ज निवेशकों को भविष्य को लेकर चिंतित बनाए हुए हैं। अगर इन जोखिमों में और बढ़ोतरी होती है या अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगती है, तो निवेशक फिर से सोने की ओर लौट सकते हैं।
एक्सपर्ट का मानना है कि केंद्रीय बैंकों द्वारा लगातार सोने की खरीद भी कीमतों को लंबे समय में समर्थन दे सकती है। भारत, चीन और कई अन्य देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कुछ सालों से अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। इससे सोने की दीर्घकालिक मांग मजबूत बनी हुई है।
भारत के निवेशकों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू बाजार में सोने की कीमतें अंतरराष्ट्रीय दरों के साथ-साथ रुपये और डॉलर की चाल पर भी निर्भर करती हैं। यदि डॉलर कमजोर होता है या फेड ब्याज दरों में कटौती शुरू करता है, तो सोने में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है।
फिलहाल, सोने की कीमतों पर दबाव जरूर है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की खरीद को देखते हुए इसकी चमक पूरी तरह फीकी पड़ने वाली नहीं लगती। अल्पकाल में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोना अब भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।