धनतेरस से पहले सोने-चांदी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? भारत के घरों में रखा है 3.8 ट्रिलियन डॉलर का गोल्ड

Gold Silver Price Review: सोने के दिसंबर डिलीवरी वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स (MCX पर) सोमवार को करीब 2% बढ़कर ₹1,23,680 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। फरवरी और अप्रैल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 2% से अधिक की तेजी आई। जून डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स तो करीब 3% उछलकर ₹1,28,741 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी के भाव में भी 4% तक की बढ़त दर्ज की गई।

मॉर्गन स्टैनली की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के घरों की कुल संपत्ति का लगभग 88.8%, यानी 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, सोने के रूप में रखा गया है।रिपोर्ट कहती है कि इससे लोगों में एक तरह का “सकारात्मक धन प्रभाव” बनता है, यानी सोने की बढ़ती कीमतें घरेलू संपत्ति को मजबूत दिखाती हैं।

6 वजहें क्यों सोना महंगा हो रहा है 1. धनतेरस की बढ़ती मांग भारत में धनतेरस से पहले सोना खरीदना शुभ माना जाता है। त्योहार की तैयारियों से बाजार में मांग अचानक बढ़ जाती है, जिससे दाम ऊपर चढ़ते हैं।

2. अमेरिका-चीन ट्रेड टेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन पर 100% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा ने वैश्विक बाजारों में डर बढ़ा दिया। निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोना चुन रहे हैं।

3. डॉलर की कमजोरी और ब्याज दरों में कटौती अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है, जिससे डॉलर कमजोर हुआ है। जब डॉलर गिरता है, तो सोने की कीमत आमतौर पर बढ़ती है।

4. रुपये की गिरावट और आयात महंगा होना सोने की घरेलू कीमतों पर रुपये का भी असर पड़ रहा है। इस साल रुपये में लगभग 3.8% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे आयातित सोना महंगा हुआ और घरेलू भाव बढ़ गए।

5. केंद्रीय बैंकों और निवेश फंडों की भारी खरीदारी विश्वभर के केंद्रीय बैंक सोना अपने भंडार में तेजी से जोड़ रहे हैं। भारत ने भी अपने सोना रिजर्व को 8.1% (2023) से बढ़ाकर 14% (2025) किया है। इसके अलावा गोल्ड ETFs में भी ₹8,000 करोड़ की रिकॉर्ड निवेश प्रवाह दिखी है।