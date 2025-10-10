why are customers facing problems in clearance due to rbi new cheque system आरबीआई के नए चेक सिस्टम से क्लीयरेंस में क्यों आ रही दिक्कतें, ग्राहक हो रहे परेशान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़why are customers facing problems in clearance due to rbi new cheque system

आरबीआई के नए चेक सिस्टम से क्लीयरेंस में क्यों आ रही दिक्कतें, ग्राहक हो रहे परेशान

ज्यादातर बैंकों को चेक की तस्वीरों की खराब क्वालिटी, स्कैन करने के अलग-अलग तरीके और कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से स्कैन किए गए चेक रद्द हो रहे हैं या फिर पुराने शेड्यूल के हिसाब से प्रोसेस हो रहे हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:22 AM
आरबीआई के नए चेक सिस्टम से क्लीयरेंस में क्यों आ रही दिक्कतें, ग्राहक हो रहे परेशान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का नया रियल-टाइम चेक क्लीयरेंस सिस्टम, जो चेक के पैसे जमा होने में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों और बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इससे कई ग्राहकों को देरी का सामना करना पड़ रहा है।

नई प्रक्रिया क्या थी?

यह नई प्रणाली पुराने तरीके की जगह लेने के लिए लाई गई थी, जिसमें चेक के पैसे जमा होने में 1-2 कारोबारी दिन लगते थे। नए सिस्टम का लक्ष्य था कि चेक जमा करने के कुछ घंटों के भीतर ही पैसे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएं। इसमें चेक की एक तस्वीर (इमेज) स्कैन करके सीधे एक केंद्रीय टीम के पास भेजी जाती है।

मुख्य समस्याएं क्या हैं?

ज्यादातर बैंकों को चेक की तस्वीरों की खराब क्वालिटी, स्कैन करने के अलग-अलग तरीके और कर्मचारियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से स्कैन किए गए चेक रद्द हो रहे हैं या फिर पुराने शेड्यूल के हिसाब से प्रोसेस हो रहे हैं। एक बैंक अधिकारी ने ET को बताया कि जब चेक क्लीयर नहीं होता, तो किसी कर्मचारी को उन चेकों को फिजिकल रूप से दोबारा चेक करना पड़ता है, जिससे देरी हो रही है।

ग्राहकों को क्या परेशानी हो रही है?

एक एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी) के कर्मचारी ने शिकायत की कि उन्होंने शनिवार को करीब 20 करोड़ रुपये के चेक जमा किए, लेकिन उनके खाते में पैसे नहीं आए, हालांकि ग्राहकों के खातों से पैसे कट भी चुके हैं। बैंक इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने चेक क्लीयर होने में कई दिनों की देरी की शिकायत की है।

आरबीआई ने क्या कदम उठाया?

इस संक्रमण को आसान बनाने के लिए, आरबीआई ने बुधवार रात को चेक क्लीयरेंस की अंतिम समय सीमा को रात 11 बजे तक बढ़ा दिया, जबकि आमतौर पर यह शाम 7 बजे बंद हो जाती है।

क्या यह समस्या बहुत बड़ी है?

नहीं, इससे होने वाली परेशानी सीमित है क्योंकि बड़ी संख्या में ग्राहक अब ऑनलाइन भुगतान (जैसे UPI, NEFT, RTGS) का इस्तेमाल करने लगे हैं। आरबीआई के आंकड़े दिखाते हैं कि कोविड से पहले 2019 की तुलना में अब हर महीने क्लीयर होने वाले चेकों की संख्या काफी कम हो गई है।

भविष्य में क्या उम्मीद है?

बैंकरों का कहना है कि यह किसी भी नई प्रक्रिया के शुरुआती "दांत निकलने की परेशानी" जैसी है। उन्हें उम्मीद है कि एक-दो हफ्ते में सिस्टम सही तरीके से काम करने लगेगा।

