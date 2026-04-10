Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ACC से जेके तक सीमेंट कंपनियों के शेयर पर यह ब्रोक्रेज फर्म क्यों है फिदा?

Apr 10, 2026 12:51 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share

Cement Stocks: ब्रोक्रेज फर्म प्रभुदासलीलाधर सीमेंट कंपनियों के शेयरों को लेकर बुलिश है। इसने अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट को टॉप पिक्स बताया है। जानें क्या हैं शेयर प्राइस टार्गेट…

ACC से जेके तक सीमेंट कंपनियों के शेयर पर यह ब्रोक्रेज फर्म क्यों है फिदा?

भारत का सीमेंट सेक्टर वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन करता दिख रहा है। एक प्रभुदासलीलाधर की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान कंपनियों की इनकम, मुनाफा और वॉल्यूम में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। हालांकि, बढ़ती लागत खासकर पेट कोक और अन्य इनपुट खर्च मुनाफे पर दबाव बना सकते हैं।

किन कंपनियों पर लगाएं दांव

प्रभुदासलीलाधर ने अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट को टॉप पिक्स बताया है। इन कंपनियों को मजबूत डिमांड, बेहतर प्राइसिंग पावर और लागत नियंत्रण का फायदा मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:SpiceJet के शेयरों में तीसरे दिन भी अपर सर्किट, तेजी के पीछे क्या है वजह?

किसका कितना टार्गेट प्राइस

ब्रोक्रेरेज फर्म सीमेंट कंपनियों के शेयरों को लेकर बुलिश है। इसने एसीसी का टार्गेट प्राइस 2188 रुपये दिया है, जो पिछले बंद से करीब 57 प्रतिशत ऊपर है। वहीं, अंबुजा सीमेंट का टार्गेट प्राइस 598 रुपये रखा है। यह अपने पिछले बंद से करीब 37 प्रतिशत अधिक है। वहीं, जेके लक्ष्मी सीमेंट का टार्गेट प्राइस इसने 751 रुपये दिया है। यह पिछले बंद की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है। श्रीसीमेंट का टार्गेट प्राइस इसने 27370 रुपये दिया है। यह भी करी 14 पर्सेंट ऊपर है। जेएसडब्ल्यू सीमेंट का टार्गेट प्राइस 142 रुपये और जेके सीमेंट का 6017 रुपये दिया है।

ये भी पढ़ें:शेयर मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स में 800 अंकों की उछाल, निफ्टी 24000 के पार

डिमांड में सुधार से कंपनियों को मिला बड़ा सहारा

रिपोर्ट के अनुसार, सर्दियों के बाद निर्माण गतिविधियों में तेजी, ग्रामीण मांग में सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ने से सीमेंट की मांग मजबूत हुई है। इसका असर कंपनियों के वॉल्यूम ग्रोथ पर साफ दिखेगा, जो सालाना आधार पर करीब 7-9% तक बढ़ सकता है। विशेष रूप से दक्षिण और पश्चिम भारत में मांग ज्यादा मजबूत रही, जबकि पूर्व और मध्य क्षेत्रों में रिकवरी धीरे-धीरे हो रही है।

Q4 में रेवेन्यू और मुनाफे में जबरदस्त उछाल का अनुमान

प्रभुदासलीलाधर के विश्लेषकों का अनुमान है कि सीमेंट कंपनियों का रेवेन्यू तिमाही आधार पर करीब 14% बढ़ सकता है। वहीं EBITDA में 27% और मुनाफे (PAT) में करीब 52% तक उछाल संभव है। यह बढ़त मुख्य रूप से बेहतर कीमतों और मजबूत डिमांड के कारण आएगी, हालांकि सालाना आधार पर मुनाफे में गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:सहारा रिफंड का पैसा 45 दिन बाद भी नहीं आया तो फौरन कर लें ये काम

कीमतों में सुधार, लेकिन मार्च में दिखी अस्थिरता

तिमाही के दौरान सीमेंट की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जनवरी में कीमतों में सुधार हुआ, लेकिन फरवरी-मार्च में कंपनियों ने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कुछ कटौती भी की। रिपोर्ट के मुताबिक, Q4 में कीमतों में लगभग 1-1.5% की बढ़त संभव है, जिससे कंपनियों की कमाई को सहारा मिलेगा।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Share Market Stocks Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,