शेयर मार्केट के 4 एक्सपर्ट्स इन 9 इंट्राडे स्टॉक्स को लेकर क्यों हैं बुलिश?

Stocks to Buy: ये सिफारिशें सुमीत बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग), गणेश डोंगरे (आनंद राठी), शिजू कूथुपलक्कल (प्रभुदास लिलाधर) और सुगंधा सचदेवा (एसएस वेल्थस्ट्रीट) द्वारा दी गई हैं। आइए जानें किस भाव पर खरीदें, क्या टार्गेट रखें और स्टॉप लॉस कहां लगाएं...

Stocks to Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमीत बगाड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे, प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर शिजू कूथुपलक्कल और एसएस वेल्थस्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा ने आज के लिए 9 इंट्राडे शेयरों की सलाह दी है।

इनमें एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड, एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया, हिमात्सिंगका सीड लिमिटेड, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड और इंडस टावर्स लिमिटेड शामिल हैं।

सुमीत बगड़िया के पसंदीदा शेयर एलएंडटी फाइनेंस लिमिटेड बगड़िया ने इस शेयर को लगभग 227 रुपये के आसपास खरीदने की सिफारिश की है। उन्होंने 219 रुपये पर स्टॉप लॉस और 244 रुपये के टार्गेट की बात कही है।

क्यों खरीदें: यह शेयर अपने डेली चार्ट में एक स्पष्ट उछाल दिखा रहा है और इसने हाल ही में 228.17 रुपये का नया ऑल टाइम हाई बनाया है, जो एक मजबूत तेजी का संकेत है। इसकी मजबूती बढ़ते वॉल्यूम से भी देखी जा सकती है।

एसजेएस एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसे 1416 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका स्टॉपलॉस 1365 रुपये और टार्गेट 1515 रुपये रखा गया है।

क्यों खरीदें: यह शेयर हाल में एक मजबूत तेजी दिखा चुका है और इसके 20, 50, 100 और 200-दिन की औसतें भी ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है।

गणेश डोंगरे के आज के शेयर इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड (इंडिगो) डोंगरे का मानना है कि इसे 5740 रुपये पर खरीदना फायदेमंद रहेगा, जिसके लिए 5600 रुपये पर स्टॉप लॉस और 5950 रुपये का टार्गेट सुझाया गया है।

क्यों खरीदें: शॉर्ट-टर्म चार्ट पर इसमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने का संकेत देता है। इसके अलावा, RSI भी ओवर सोल्ड से बाहर आ रहा है, जिससे कीमतों में सुधार की उम्मीद है।

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसे 907 रुपये के स्तर के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें 880 रुपये पर स्टॉप लॉस और 950 रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

क्यों खरीदें: चार्ट पर एक रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना को दर्शाता है। 880 रुपये का स्तर इसे एक मजबूत सपोर्ट दे रहा है।

बैंक ऑफ इंडिया इस शेयर को 113 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसमें 108 रुपये पर स्टॉपलॉस और 118 रुपये के टार्गेट की बात कही गई है।

क्यों खरीदें: इसमें एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, जो कीमत में सुधार की ओर इशारा कर रहा है। 108 रुपये का स्तर एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन बना हुआ है।

शिजू कूथुपलक्कल के इंट्राडे शेयर हिमात्सिंगका सीड लिमिटेड कूथुपलक्कल का कहना है कि इस शेयर को लगभग 123.50 रुपये पर खरीदा जा सकता है, जिसका लक्ष्य 134 रुपये और स्टॉप लॉस 120 रुपये रखा गया है।

क्यों खरीदें: इस शेयर ने 115 रुपये के आसपास सपोर्ट पाकर एक अच्छी पुलबैक दिखाई है और इसमें वॉल्यूम भी काफी बढ़ा है। RSI ओवर सोल्ड जोन से रिकवरी दिखा रहा है, जो खरीदारी का अवसर दे सकता है।

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड इसे 442.90 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका टार्गेट 467 रुपये और स्टॉपलॉस 430 रुपये है।

क्यों खरीदें: डेली चार्ट पर इसने हॉयर बॉटम बनाया है और 100 पीरिएड SMA के 422 रुपये के स्तर पर सपोर्ट लेकर बुलिश कैंडिल फार्मेशन दिखाई है। RSI अच्छी स्थिति में है, जो पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे रहा है।

रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड इस शेयर को 499 रुपये पर खरीदने की सलाह दी गई है, जिसका लक्ष्य 530 रुपये और स्टॉप लॉस 490 रुपये रखा गया है।

क्यों खरीदें: डेली चार्ट पर यह एक सिमेट्रिकल ट्राएंगुलर पैटर्न बना रहा है और 200 SMA के 496 रुपये के स्तर को पार किया है। 505 रुपये के स्तर को पार करना इसकी तेजी को और मजबूत कर सकता है। RSI भी अच्छी स्थिति में है।

सुगंधा सचदेवा की पसंद इंडस टावर्स लिमिटेड सचदेवा का कहना है कि इस शेयर को 324 रुपये पर खरीदना चाहिए, जिसमें 304 रुपये पर स्टॉप लॉस और 365 रुपये के टारगेट की बात कही गई है।

क्यों खरीदें: यह शेयर 312 रुपये के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन है। पिछले सेशन में वॉल्यूम के साथ इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, जो लोवर लेवल पर एक्युमुलेशन का संकेत देती है।