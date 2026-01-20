Hindustan Hindi News
Intraday Stocks to Buy: स्टॉक मार्केट के 3 एक्स्पर्ट्स आज इन 8 शेयरों पर क्यों हैं फिदा







Jan 20, 2026 07:41 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Intraday Stocks to Buy: आज खरीदने के लिए इंट्राडे स्टॉक के बारे में शेयर मार्केट के 3 एक्सपर्ट्स ने 8 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। चॉइस ब्रोकिंग के कार्यकारी निदेशक सुमित बगडिया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कुथुपालक्कल ने आज के लिए फेडरल बैंक, टोरेंट फार्मा, एलएंडटी फाइनेंस, इंफोसिस, सेल, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस और पीबी फिनटेक की सिफारिश की है।

सुमित बगड़िया की पसंद

फेडरल बैंक: इस शेयर की कीमत में मजबूत तेजी का रुख है। यह लगातार ऊंचे स्तर बना रहा है और हाल ही में अपने ऑल टाइम हाई 280.25 रुपये को छुआ है। इस स्तर से ऊपर की ब्रेकआउट और खरीदारी को बढ़ा सकती है। खरीदारी की सलाह 279.70 रुपये पर, लक्ष्य 300 रुपये और नुकसान रोकने का स्तर 270 रुपये रखा जा सकता है।

टोरेंट फार्मा: यह शेयर एक मजबूत तेजी के दौर में है और लंबे समय के संरचना के बाद तेज चढ़ाव देखा गया है। यह सभी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक स्थिर उछाल का संकेत देता है। खरीदारी की सलाह 4087 रुपये पर, लक्ष्य 4371 रुपये और नुकसान रोकने का स्तर 3945 रुपये सुझाया गया है।

गणेश डोंगरे की पसंद

एलएंडटी फाइनेंस: शेयर के छोटी अवधि के रुझान में एक तेजी वाली पलटाव की संभावना नजर आ रही है। तकनीकी पैटर्न बताता है कि यह अस्थायी रूप से 312 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। फिलहाल, 292 रुपये का स्तर इसके लिए एक अहम सहारा बना हुआ है। खरीदारी की सलाह 299 रुपये पर, लक्ष्य 312 रुपये और स्टॉप लॉस 292 रुपये रखा गया है।

इंफोसिस: इस शेयर में लगातार एक मजबूत तेजी का पैटर्न देखा गया है, जो अल्पकालिक व्यापारियों के लिए एक और अच्छा मौका पेश कर रहा है। खरीदारी की सलाह 1680 रुपये पर, लक्ष्य 1720 रुपये और स्टॉप लॉस 1650 रुपये सुझाया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल): यह शेयर भी एक जोरदार और निरंतर तेजी के पैटर्न में है, जो अल्पकालिक व्यापार के लिए एक आशाजनक अवसर दे रहा है। खरीदारी की सलाह 150 रुपये पर, लक्ष्य 162 रुपये और नुकसान रोकने का स्तर 145 रुपये बताया गया है।

शिजू कुथुप्पलक्कल की पसंद

हीरो मोटोकॉर्प: इस शेयर को लगभग 5,600 रुपये के जोन में सपोर्ट मिला है। अच्छी वॉल्यूम के साथ इसमें सुधार देखा गया है और आने वाले सत्रों में इसके और ऊपर जाने की उम्मीद है। खरीदारी की सलाह 5762 रुपये पर, लक्ष्य 5950 रुपये और स्टॉप लॉस 5670 रुपये सुझाया गया है।

बजाज फाइनेंस: यह शेयर डेली चार्ट पर 940 रुपये के स्तर के पास एक आरोही चैनल के आधार पर स्थिर हुआ है। 956 रुपये जोन के पास 200-पीरियड मूविंग एवरेज को पार कर एक सकारात्मक कैंडल बनाने से इसका रुख बेहतर हुआ है और आगे और उछाल की उम्मीद है। खरीदारी की सलाह 969.45 रुपये पर, लक्ष्य 1030 रुपये और स्टॉप लॉस 950 रुपये बताया गया है।

पीबी फिनटेक: यह शेयर हाल ही में 1960 रुपये के जोन से काफी नीचे आया था और फिलहाल इसने 1620 रुपये के जोन के पास सहारा लिया है। इसके बाद अच्छी वॉल्यूम के साथ एक सकारात्मक तेजी वाली कैंडल बनी है, जिससे आने वाले सत्रों में और उछाल की उम्मीद की जा रही है। खरीदारी की सलाह 1681 रुपये पर, टार्गेट 1770 रुपये और स्टॉप लॉस 1645 रुपये सुझाया गया है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
