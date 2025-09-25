H1B वीजा पर नौकरी पाने वाले भारतीयों से नफरत क्यों करते हैं अमेरिकी, अमेजन के पूर्व कर्मचारी ने बताई सच्चाई

H1B Visa: हाल ही में अमेरिका से भारत लौटने वाले अमेजन के एक पूर्व कर्मचारी ने H1-B वीजा की कड़वी सच्चाई रेडिट पर बताई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में यूएसए से लौटा हूं। एच1बी की स्थिति पर मेरा विचार यह भी है कि अमेरिकी वहां नौकरी करने वाले भारतीयों से नफरत क्यों करते हैं।

हाल ही में अमेरिका से भारत लौटने वाले अमेजन के एक पूर्व कर्मचारी ने H1-B वीजा की कड़वी सच्चाई रेडिट पर बताई है। उन्होंने अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। एच-1बी वीजा की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि काम का माहौल उतना शानदार नहीं है, जितना बाहर से लगता है। इस Reddit पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "हाल ही में यूएसए से लौटा हूं। एच1बी की स्थिति पर मेरा विचार यह भी है कि अमेरिकी वहां नौकरी करने वाले भारतीयों से नफरत क्यों करते हैं।

उन्होंने बताया कि उसके लौटने के प्रमुख कारणों में से एक भारतीय मूल के प्रबंधकों का "टॉक्सिक व्यवहार" था। आरोप है कि ये मैनेजर वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का शोषण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वीजा की जटिल प्रक्रिया के कारण ये कर्मचारी काफी कमजोर स्थिति में होते हैं।

भेदभावपूर्ण भर्ती: उन्होंने दावा किया कि उच्च पदों पर बैठे कुछ भारतीय मुख्य रूप से दूसरे भारतीयों को ही नियुक्त करते हैं ताकि उनके वीजा की स्थिति का फायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि अमेरिकन कर्मचारियों को इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि उन पर अत्यधिक काम का दबाव नहीं डाला जा सकता और वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

क्षेत्रीय पक्षपात: उन्होंने कथित तौर पर कंपनियों में भाषा और क्षेत्र के आधार पर पक्षपात के उदाहरण भी दिए, जैसे वॉलमार्ट में तेलुगु भाषियों और इंटेल में गुजरातियों को प्राथमिकता दिया जाना।

नए नियम पर प्रतिक्रिया: उपयोगकर्ता को उम्मीद है कि एच-1बी वीजा के नए नियमों (जिसमें $100,000 की अधिक फीस शामिल है) से इस तरह की प्रथाओं में कमी आएगी।

संशोधित एच-1बी वीजा आवेदन फीस 19 सितंबर, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक घोषणा जारी की जिसके तहत नए एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए एक बार का $100,000 का अतिरिक्त फीस लागू किया गया है।

किस पर लागू: यह नियम केवल 21 सितंबर, 2025 की सुबह 12:01 बजे (ईएसटी) के बाद दायर किए जाने वाले नए आवेदनों पर लागू होता है।

किस पर लागू नहीं: यह फीस मौजूदा वीजा धारकों, उनके नवीनीकरण (renewal), या प्रभावी तारीख से पहले दायर/मंजूर किए गए आवेदनों पर लागू नहीं होता।