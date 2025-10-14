खाने-पीने की वस्तुओं के रेट में कमी आई तो 0.13% रह गई थोक महंगाई

WPI: सितंबर 2025 में, भारत की थोक महंगाई (WPI) घटकर 0.13% रह गई, जो अगस्त महीने में 0.52% थी। सरकार के अनुसार, सितंबर में मुद्रास्फीति सकारात्मक बनी रहने की मुख्य वजह खाद्य उत्पादों, वस्त्रों और परिवहन उपकरणों जैसे कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी है।

सितंबर 2025 में, भारत की थोक महंगाई (WPI) घटकर 0.13% रह गई, जो अगस्त महीने में 0.52% थी। सरकार के अनुसार, सितंबर में मुद्रास्फीति पॉजिटिव बनी रहने की मुख्य वजह खाद्य उत्पादों, वस्त्रों और परिवहन उपकरणों जैसे कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी है। हालांकि, खाद्य वस्तुओं की थोक कीमतों में 1.99% की गिरावट दर्ज की गई।

थोक महंगाई (WPI) क्या है? थोक महंगाई वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जो एक व्यापारी या दुकानदार को सीधे मिलती हैं, यानी जो कीमतें उत्पादन या बड़े व्यापार स्तर पर होती हैं। इसमें उत्पादन संबंधी वस्तुएं, जैसे कृषि उपज, कच्चे माल, और बड़ी मात्रा में सामान शामिल होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से समझा जाता है कि उत्पादकों और थोक विक्रेताओं के स्तर पर कीमतें कैसे बदल रही हैं।

दूसरी ओर खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) सितंबर में घटकर 1.5% रह गई, जो अगस्त में 2.07% थी। यह जून 2017 के बाद से सबसे कम स्तर है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में आई कमी है। यह दूसरा लगातार महीना है जब खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2% से 6% के लक्ष्य सीमा से नीचे रही है।

खुदरा महंगाई (CPI) क्या है? खुदरा महंगाई उपभोक्ता की क्रय शक्ति और रोजमर्रा की वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाती है। इसका मापन वह कीमत है जिस पर आम जनता बाजार से सामान खरीदती है। इसमें खाद्य सामग्री, किराना, ईंधन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) भी कहते हैं।

आम आदमी के जीवन पर प्रभाव थोक महंगाई का प्रभाव: यह उत्पादन और व्यापार स्तर पर होता है। यदि थोक महंगाई बढ़ती है, तो उत्पादक और व्यापारी अपनी लागत बढ़ा सकते हैं, जो बाद में खुदरा कीमतों में वृद्धि कर सकता है। थोक महंगाई बढ़ने पर आमतौर पर लंबे समय के बाद खुदरा महंगाई भी बढ़ने का जोखिम रहता है।