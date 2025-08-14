थोक महंगाई 2 साल के निचले स्तर पर, नेगेटिव WPI का क्या है मतलब

WPI: जुलाई 2025 में भारत की थोक महंगाई दर (WPI) -0.58% रही, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे कम है। यह लगातार दूसरे महीने नेगेटिव जोन में रही। सरकार के अनुसार, खाद्य पदार्थों, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल्स की कीमतों में गिरावट मुख्य वजह है।

WPI: जुलाई 2025 में भारत की थोक महंगाई दर (WPI) -0.58% रही, जो अप्रैल 2023 के बाद सबसे कम है। यह लगातार दूसरे महीने नेगेटिव जोन में रही। सरकार के अनुसार, खाद्य पदार्थों, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस और बेसिक मेटल्स की कीमतों में गिरावट मुख्य वजह है। थोक महंगाई का दो साल के निचले स्तर पर आना एक बड़ी खबर है। हालांकि, यह जानना दिलचस्प होगा कि इसका असर आम जनता की जेब पर कब और कितना दिखेगा।

आंकड़े क्या कह रहे जुलाई 2025 में -0.58% , यह 2 साल का निचला स्तर है।

जून 2025 में -0.13%, जो 20 महीने का निचला स्तर था।

मई 2025 में 0.39% , यह 14 महीने का निचला स्तर था।

गिरावट वाले सेक्टर खाद्य पदार्थ: -0.96%

खनिज तेल: -1.98%

क्रूड पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस: -2.56%

बेसिक मेटल्स: -0.82%

बढ़त वाले सेक्टर कोयला: -0.44%

बिजली: -0.36%

खनिज: -1.08%

WPI क्या है और कैसे काम करता है? यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से अलग है, क्योंकि CPI आम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों की कीमतों को ट्रैक करता है, जबकि WPI कारखानों से निकलने वाले सामान की कीमतों पर नजर रखता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय WPI के आंकड़े जारी करता है। इस सूचकांक में तीन मुख्य श्रेणियां होती हैं, प्राथमिक वस्तुएं (जैसे खाने-पीने की चीजें), ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद। इस सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है।

श्रेणियां 1. प्राथमिक वस्तुएं (खाद्य/गैर-खाद्य)

2. ईंधन व बिजली

3. निर्मित उत्पाद

आधार वर्ष: 2011-12

निर्मित उत्पादों का हाल जुलाई में 22 उद्योग समूहों में से 9 समूहों में कीमतें बढ़ीं (वाहन, फर्नीचर, परिवहन उपकरण आदि)। जबकि, अन्य 9 समूहों में गिरावट दर्ज हुई (खाद्य उत्पाद, केमिकल्स, कागज, धातु निर्माण आदि)। जबकि, 4 समूहों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

नेगेटिव WPI का क्या मतलब है? सकारात्मक: कारखानों के लिए कच्चे माल की लागत घटने से मुनाफा बढ़ सकता है।