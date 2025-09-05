GST 2.0 से किसको होगा सबसे अधिक फायदा तो किसको बड़ा नुकसान

GST 2.0 Impacts: सरकार का अनुमान है कि इन कटौतियों से 48,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। एलजी, सोनी, मारुति, टाटा और टोयोटा जैसी कंपनियों को फायदा तो मार्क्स एंड स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस और जारा जैसे वैश्विक ब्रांडों को नुकसान हो सकता है।

GST 2.0 Impacts: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को साबुन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों तक, सैकड़ों उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। अब भारत में पहले मौजूद चार स्लैब के मुकाबले मुख्य रूप से 5% और 18% के दो ही GST स्लैब रहेंगे।

हालांकि, हाई-एंड सामानों पर 40% का एक नया टैक्स स्लैब लागू होगा, लेकिन उस पर सभी अतिरिक्त उपकर (Cess) खत्म कर दिए गए हैं, जिससे मिड-साइज और बड़ी कारों पर प्रभावी कर दरें कम हो गई हैं।

सरकार को 48,000 करोड़ रुपये का नुकसान ईटी की खबर के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि इन कटौतियों से 48,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, जो अर्थशास्त्रियों के 1 लाख करोड़ रुपये के अनुमान से कम है। सिटी बैंक ने कहा कि अगर यह कटौती पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है, तो भारत की मुद्रास्फीति 1.1% तक कम हो सकती है। जुलाई में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी।

रोजमर्रा की इस्तेमाल वाली चीजों पर घटा जीएसटी जीएसटी काउंसिल ने पैकेज्ड फूड, दवाएं, टूथपेस्ट, फल, डेयरी प्रोडक्ट्स, टैलकम पाउडर और शैंपू जैसे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। इन वस्तुओं पर पहले 12% या 18% टैक्स लगता था। इस कटौती का मकसद हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और गोदरेज जैसी FMCG कंपनियों के उत्पादों की खपत बढ़ाना और किसानों के लागत घटाना है।

साथ ही, नई व्यवस्था में LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर टैक्स भी हटा दिया गया है। सरकार ने उर्वरकों पर कर भी घटाकर 5% कर दिया है।

इन चीजों पर घटा टैक्स (12-18% से घटकर 5% या शून्य) डेयरी प्रोडक्ट्स: UHT मिल्क अब टैक्स-फ्री (5% से घटाकर), कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और पनीर जैसे उत्पाद 12% से घटाकर 5% या कुछ मामलों में शून्य।

मुख्य खाद्य पदार्थ: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट और कोको उत्पादों पर दर 12-18% से घटाकर 5%।

सूखे मेवे: बादाम, पिस्ता, हेजलनट्स, काजू और खजूर पर पहले 12% टैक्स था, अब सिर्फ 5%।

चीनी और मिठाई: रिफाइंड शुगर, शुगर सिरप, टॉफी और कैंडी जैसे कन्फेक्शनरी आइटम अब 5% पर टैक्स होंगे।

अन्य पैकेज्ड फूड: वनस्पति तेल, पशु वसा, फूड स्प्रेड, सॉसेज, मांस तैयारी, मछली उत्पाद, और माल्ट एक्सट्रैक्ट वाले पैकेज्ड फूड 5% स्लैब में शामिल।

नमकीन: नमकीन, भुजिया, मिश्रण, चबेना और इसी तरह के तैयार खाद्य पदार्थ (भुने चने के अलावा), पूर्व-पैकेज्ड और लेबल वाले, 18% से घटाकर 5%।

पैक्ड ड्रिंकिंग वॉटर: प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज पानी और सोडा वॉटर, जिनमें चीनी या मिठास नहीं है, 18% से घटाकर 5%।

त्योहारी सीजन को बढ़ावा सरकार ने कारों, टीवी और यहां तक कि सीमेंट जैसे उत्पादों पर भी कर दरों में कटौती की है, जिससे सितंबर से नवंबर के दौरान त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ सकती है। भारत की कर पैनल ने एयर कंडीशनर, डिशवॉशर, तीन-पहिया वाहनों और हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी में भी कटौती की है।

इन कंपनियों को होगा फायदा एंट्री-लेवल और जनउपयोगी वस्तुओं जैसे चयनित उपकरणों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जूतों और कपड़ों पर भी 12% से घटाकर 5% टैक्स होगा, जिससे मास-मार्केट उत्पादों की कीमतें कम होंगी। मारुति, टाटा और टोयोटा जैसी कार निर्माता कंपनियों और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनी जैसी उपभोक्ता उपकरण निर्माताओं को तुरंत फायदा होगा।

लक्जरी और बड़ी कारों का प्रभावी कर वर्तमान 50% के मुकाबले घटाकर 40% कर दिया गया है, जिससे मर्सिडीज-बेंज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू की कारें आकर्षक हो गई हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर जीएसटी 5% ही रखा गया है, जिससे टाटा मोटर्स और महिंद्रा & महिंद्रा जैसी कार निर्माता कंपनियों को राहत मिली है।

ऑटोमोबाइल पर जीएसटी का ब्रेकअप छोटी कारों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%

350cc और उससे नीचे की मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%

बड़ी कारों, मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी, कोई अतिरिक्त उपकर नहीं

सभी कार पार्ट्स पर जीएसटी 18%

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर जीएसटी 5% ही रहेगा

इन पर बढ़ा टैक्स? जहां ज्यादातर क्षेत्रों को नई व्यवस्था से बढ़ावा मिला है, वहीं 2,500 रुपये से अधिक की कीमत वाले परिधानों और कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिससे मार्क्स एंड स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस और जारा जैसे वैश्विक ब्रांडों को नुकसान हो सकता है।

कोयले पर कर 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जबकि पेप्सिको और कोका-कोला द्वारा बनाए जाने वाले फिजी ड्रिंक्स पर प्रभावी कर दर 40% रखी गई है।

इसके अलावा, तंबाकू उत्पादों, जिनमें सिगरेट भी शामिल हैं, को भी 40% श्रेणी में रखा गया है। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, अविनिर्मित तंबाकू और बीड़ी जैसी 'सिन गुड्स' पर मौजूदा उच्च जीएसटी दरें और मुआवजा उपकर तब तक लगते रहेंगे, जब तक कि उपकर से जुड़े लोन चुकाए नहीं जाते। लोन चुकता होने के बाद, उन पर 40% की जीएसटी लगेगी।