एलन मस्क के बाद कौन है दुनिया का सबसे महंगा CEO? जवाब है, ‘एक बंगाली शंख मित्रा’
मुख्य बातें
- कोलकाता में पले-बढ़े शंख मित्रा ने एलन मस्क के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी CEO सैलरी पैकेज हासिल किया है
- उनका पैकेज 821 मिलियन डॉलर है, जो आज के रेट के हिसाब से ₹7,749 करोड़ हुए
- जानिए कौन हैं शंख मित्रा और उनकी सफलता की कहानी
शंख मित्रा एक भारतीय मूल के कार्यकारी हैं, जो अमेरिका की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी वेलटॉवर के CEO हैं। उन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी CEO सैलरी पैकेज हासिल किया है। उनका पैकेज 821 मिलियन डॉलर है, जो आज के रेट के हिसाब से ₹7,749 करोड़ हुए। इस लिस्ट में पहले स्थान पर टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क हैं। वे न केवल टेक कंपनियों, बल्कि अन्य सभी इंडस्ट्री के सीईओ से आगे निकल गए।
मित्रा के पैकेज का 99% हिस्सा स्टॉक अवॉर्ड था, जो कंपनी के लंबी अवधि के परफार्मेंस से जुड़ा है। 2025 के अंत तक इस स्टॉक की कीमत 1 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई। यह राशि एलन मस्क के बाद किसी भी अन्य सीईओ से अधिक थी। इसमें से अधिकतर हिस्सा स्टॉक अवार्ड्स के रूप में था, जो कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ने पर और भी अधिक मूल्यवान हो गया।
क्यों मिली इतनी सैलरी
इस पैकेज में लगभग 789 मिलियन डॉलर का एक बड़ा स्टॉक ग्रांट शामिल था।वेलटॉवर का प्रदर्शन शंख मित्रा के नेतृत्व में बहुत शानदार रहा। कंपनी मुख्य रूप से सीनियर हाउसिंग और मेडिकल ऑफिस बिल्डिंगों में निवेश करती है। बढ़ती उम्र की आबादी के कारण इस सेक्टर में जबरदस्त वृद्धि हुई और कंपनी का शेयर कई गुना चढ़ गया। इसी को देखते हुए बोर्ड ने उनके कांट्रैक्ट के मुताबिक उन्हें बड़ा स्टॉक-बेस्ड इनाम दिया।
कोलकाता से कोलंबिया तक पढ़ाई का सफर
शंख मित्रा का जन्म और पालन-पोषण कोलकाता में हुआ। उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। फिर अमेरिका गए और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया। यहां उन्होंने "एप्लाइड वैल्यू इन्वेस्टिंग" में महारत हासिल की।
करियर की शुरुआत: PwC से फिडेलिटी तक
PwC यानी प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स में उन्होंने 5 साल तक फाइनेंस और बिजनेस सलाहकार के तौर पर काम किया और 2009 में फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स में एनालिस्ट बने। इसके बाद Citadel और Millennium Management जैसी दिग्गज निवेश फर्मों में काम किया। यहां उन्होंने रियल एस्टेट सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की।
Welltower में शानदार सफर
2016 में Welltower में शामिल हुए और दो साल बाद ही 2018 में मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) बन गए। इसके दो साल बाद 2020 में कंपनी का CEO बन गए। नियुक्ति के समय कंपनी के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक जेफरी डोनाह्यू ने कहा, "शंख के नेतृत्व और निवेश कौशल ने कंपनी को लॉन्ग टर्म सफलता की ओर अग्रसर किया है।"
भारतीय मूल के CEOs का दबदबा: भारतीय मूल के सीईओ में मित्रा अकेले नहीं हैं। इस लिस्ट में एक और भारतीय मूल CEO निकेश अरोड़ा (Palo Alto Networks) भी शामिल हैं, जिनका पैकेज 100 मिलियन डॉलर था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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