माया टाटा कौन हैं? मिलने जा रही है Tata ग्रुप में बड़ी जिम्मेदारी, संभालेंगी यह नया काम
मुख्य बातें
- रतन टाटा की भतीजी माया टाटा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है
- रिपोर्ट के अनुसार वो वेस्टसाइड के ओवरसीज ई-कॉमर्स मार्केटिंग का काम संभालेंगी
रतन टाटा (Ratan Tata) की भतीजी माया टाटा को एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रेंट में मिलने जा रही है। इकनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार माया टाटा अब ट्रेंट (Trent Limited) के फ्लैगशिप ब्रांड वेस्टसाइड (Westside) के ओवरसीज ई-कॉमर्स मार्केटिंग काम संभालेंगी। इससे पहले वो टाटा डिजिटल (Tata Digital) के लिए काम कर चुकी हैं। बता दें, माया टाटा कंपनी के ऑनलाइन रिटेल ऑपरेशंस को को बढ़ाने पर अपना फोकस कर सकती हैं।
माया टाटा को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेंट का प्रतिशत रेवन्यू वेस्टसाइड से आता है। कंपनी अब ऑनलाइन बिजनेस के साथ-साथ स्टोर पर भी फोकस बढ़ा रही है। हाल ही में ट्रेंट ने यूएएई में अपना स्टोर लॉन्च किया था। ट्रेंट अपना फुटप्रिंट तेजी के साथ बढ़ा रही है। कंपनी वेस्टसाइड के 50 स्टोर हर साल खोलना चाहती है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 53 नए स्टोर खोले थे। बता दें, बीते वित्त वर्ष के दौरान इस कंपनी का कुल रेवन्यू 19700 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी का रिटेल नेटवर्क 321 शहरों में 1286 स्टोर के साथ बढ़ गया है।
कौन हैं माया टाटा (Who is Maya Tata)
स्पॉटलाइट से दूर रहने वाली माया टाटा, नोएल टाटा की बेटी हैं। नोएल इस समय टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन हैं। परिवार का सबसे युवा चेहरा माया, ग्रुप में धीरे-धीरे अपना स्थान बना रही हैं। माया, टाटा डिजिटल के लिए भी काम कर चुकी हैं। बता दें, नोएल टाटा के तीन बच्चों में माया दूसरी बेटी हैं जो ग्रुप से जुड़कर काम कर रही हैं। माया से पहले उनकी बड़ी बहन होटल संभालने वाली कंपनी से जुड़ी हैं।
माया टाटा की पढ़ाई यूके में हुई है। जहां उन्होंने बिजनेस के साथ-साथ फाइनेंस की भी जानकारी ली। पहले वो टाटा कैपिटल के Tata Opportunities Fund में काम किया। बाद में वो टाटा डिजिटल को ज्वाइन कर ली।
पहली बार नजर में कब आई माया टाटा
उन पर लोगों की पहली बार नजर तब पड़ी जब वो अपने पिता नोएल टाटा के साथ जमशेदपुर में टाटा ग्रुप के स्थापना दिवस में साथ नजर आई। जिसके बाद से उनकी भविष्य की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी।
मिस्त्री परिवार से भी है माया का नाता
माया टाटा की मां और नोएल टाटा की पत्नी आलू मिस्त्री, पालोनजी मिस्त्री की बेटी हैं। वहीं, सायरस मिस्त्री की पत्नी है। यानी माया टाटा का सम्बंध टाटा परिवार के साथ-साथ मिस्त्री परिवार से भी है। बता दें, माया के दादा नवल टाटा की शादी सिमोन टाटा से हुई थी। Simone Tata ने ही Lakme जैसे ब्रांड को बनाया। उनकी ट्रेंट के ग्रोथ में भी काफी अहम योगदान था। ट्रेंट लिमिटेड ही वेस्टसाइड का संचालन करती है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।