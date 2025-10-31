व्हिस्की बनाने वाली कंपनी के मुनाफे में 36% की उछाल, शेयर खरीदने की मची लूट,

संक्षेप: रॉयल चैलेंज नामक ब्रांड की मशहूर व्हिस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में आज 31 अक्टूबर को 6% से अधिक की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसका कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजे थे।

रॉयल चैलेंज नामक ब्रांड की मशहूर व्हिस्की बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में आज 31 अक्टूबर को 6% से अधिक की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इसका कारण वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजे थे। कंपनी का शेयर भाव बीएसई पर 6.89% चढ़कर 1489 रुपये के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 1.06 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।

हालांकि, पिछले एक साल में इस शेयर का प्रदर्शन सपाट रहा है, लेकिन इस साल अब तक (YTD) डिएजियो के नियंत्रण वाली इस शराब निर्माता कंपनी के शेयरों में 12% की गिरावट दर्ज की गई है।

दूसरी तिमाही के नतीजे कंपनी ने जुलाई-सितंबर की तिमाही में 464 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 341 करोड़ रुपये था। यह साल दर साल 36% की बढ़त को दर्शाता है।

कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन सितंबर तिमाही में 7,199 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली साल की इसी तिमाही के 6,672 करोड़ रुपये के मुकाबले 7.9% ज्यादा है।

EBITDA के रूप में जाना जाने वाला परिचालन लाभ 660 करोड़ रुपये रहा, जो अकेले व्यवसाय की वजह से 31.5% की वृद्धि दर्शाता है और कंपनी के मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दिखाता है।

क्या शेयर अब खरीदने लायक है? घरेलू ब्रोक्रेज फर्म नुवामा रिसर्च का कहना है कि कंपनी के नतीजे हर मोर्चे पर बेहतर रहे। इस ग्रोथ की वजह आंध्र में कंपनी का फिर से प्रवेश, अनुकूल आधार वर्ष और उसके नवीनीकरण व इनोवेशन हैं। दलाल ने कंपनी के शेयर पर 'खरीद' की सिफारिश बरकरार रखी है, हालांकि, वह आगे की जानकारी के बाद अपने लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

वहीं, तकनीकी चार्ट्स पर लक्ष्मीश्री के अनुशील जैन के मुताबिक, यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर 67 दिनों के 1,364 रुपये के कंसॉलिडेशन से बाहर निकला है, जो मोमेंटम में मजबूत बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा कि यह उछाल 50-दिन के औसत की तुलना में वॉल्यूम में 500% की वृद्धि से स्पष्ट हो रहा है, जो संस्थागत भागीदारी का संकेतक है। तत्काल टार्गेट 1,498 रुपये है और इस स्तर के ऊपर बंदी अगली रैली को 1,575 रुपये की ओर ले जा सकती है।