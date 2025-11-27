Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Whirlpool of India share price falls upto 13 percent after this report
शेयर बाजार की तेजी में भी संघर्ष कर रहा चर्चित स्टॉक, 13% तक लुढ़का भाव

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 10:24 AMTarun Pratap Singh मिंट
Whirlpool of India के शेयरों की कीमतों में 13 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। आज मार्केट में तेजी के बाद भी यह स्टॉक संघर्ष कर रहा है। कंपनी के शेयरों में गिरावट के पीछे की वजह ब्लॉक डील को माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुवार को बाजार के बंद होने के समय पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी के प्रमोटर्स 95 लाख शेयर बेच सकते हैं। इसी वजह से आज गुरुवार को कंपनी के शेयर इस समय दबाव में है।

13% तक लुढ़का भाव

बीएसई में कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 1099 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में 13 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 1041 रुपये के लेवल तक आ गया। बता दें, Whirlpool of India का 52 वीक हाई 899 रुपये और 52 वीक हाई 1980 रुपये है।

रिटर्न देने में असफल रही है कंपनी

बीते एक महीने के दौरान Whirlpool of India की कीमतों में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 13 प्रतिशत गिरा है। पिछले एक साल में Whirlpool of India के शेयरों की कीमतों में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है।

दो साल में Whirlpool of India के शेयरों का भाव 31 प्रतिशत टूटा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की गिरावट आई है। 5 साल में Whirlpool of India के शेयरों का भाव 50 प्रतिशत लुढ़का है।

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

इसी साल Whirlpool of India के शेयर अगस्त के महीने में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी ने हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2021 से लगातार कंपनी हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

