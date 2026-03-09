Stock Watch: शेयर मार्केट में सुनामी के आसार के बीच आज किन स्टॉक्स पर रखें नजर

Hindustan Hindi News
Mar 09, 2026 08:15 am IST
ईरान-इजरायल-अमेरिका वॉर की धधकती आग में दुनियाभर के शेयर बाजार झुलस रहे हैं। आज भारतीय शेयर मार्केट में भी भूचाल के आसार हैं। इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगा। इनमें मीशो, मैक्स, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स भी हैं। 

Stock Watch: ईरान-इजरायल-अमेरिका वॉर की धधकती आग में दुनियाभर के शेयर बाजार झुलस रहे हैं। आज भारतीय शेयर मार्केट में भी भूचाल के आसार हैं। इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, जिनपर निवेशकों की नजर रहेगा। इनमें मीशो, मैक्स, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स भी हैं। आइए समझें कि किन अपडेट्स की वजह से इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है...

मैक्स एस्टेट्स को नोएडा प्रोजेक्ट के लिए मिली मंजूरी

मैक्स एस्टेट्स ने नोएडा में अपने 'मैक्स वन' प्रोजेक्ट के लिए आरईआरए मंजूरी हासिल कर ली है। यह 10 एकड़ में फैला प्रोजेक्ट है, जिसमें 25 लाख वर्ग फीट निर्माण की संभावना है। इससे कंपनी को करीब 2,000 करोड़ रुपए की बिक्री और लगभग 120 करोड़ रुपए के वार्षिक किराये (एन्युइटी रेंटल इनकम) का फायदा होने की उम्मीद है।

मीशो को मिला 1,499 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस

ई-कॉमर्स कंपनी मीशो को आयकर विभाग से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक मूल्यांकन आदेश और डिमांड नोटिस मिला है। विभाग ने ब्याज सहित कुल 1,499.73 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की है।

कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में नई नियुक्ति

भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुप कुमार साहा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वे कोटक महिंद्रा बैंक के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। साहा अब बैंक के पूर्णकालिक निदेशक (एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर) और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों में शामिल हैं। इस नियुक्ति के साथ ही वे बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन पद से हट गए हैं।

आर सिस्टम्स इंटरनेशनल का भारी भरकम डिविडेंड

कंपनी के बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 6 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इस लाभांश के लिए पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए 12 मार्च की तारीख तय की गई है।

यस बैंक को मिला नया एमडी और सीईओ

यस बैंक के बोर्ड ने विनय मुरलीधर टोंसे को बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो 12 मार्च से प्रभावी होगी। टोंसे 6 अप्रैल को बैंक के एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे, जब प्रशांत कुमार का कार्यकाल 5 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के लिए बड़ी राहत

अमेरिकी न्याय विभाग ने डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज को बड़ी राहत देते हुए विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के तहत अपनी जांच बंद कर दी है। विभाग ने कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है। यह जांच नवंबर 2020 में एक गुमनाम शिकायत के बाद शुरू हुई थी, जिसमें यूक्रेन और अन्य देशों में डॉक्टरों को कथित तौर पर अनुचित भुगतान किए जाने का आरोप लगा था।

टाटा पावर की डिजिटल साझेदारी

टाटा पावर ने अपने तेजी से बढ़ते रूफटॉप सोलर (आरटीएस), ईवी चार्जिंग और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस कारोबार को डिजिटल रूप से बदलने के लिए सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी भारत के नेट-जीरो लक्ष्यों के अनुरूप टाटा पावर की लंबी अवधि के क्लीन एनर्जी योजना को मजबूत करेगी।

राइट्स को मिले बड़े ऑर्डर

राइट्स को दक्षिण पश्चिम रेलवे से मैसूर-हासन-मंगलुरु सेक्शन के रेलवे विद्युतीकरण कार्य के लिए संशोधित अनुमान मिले हैं। इस परियोजना की संशोधित लागत 729.28 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से दक्षिण 24 परगना में मुरीगंगा नदी पर प्रस्तावित फोरलेन एक्स्ट्रा-डोज्ड ब्रिज के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में 45.18 करोड़ रुपए का काम भी मिला है।

अल्ट्राटेक सीमेंट का रिन्यूअल एनर्जी में कदम

अल्ट्राटेक सीमेंट ने सनशोर सोलरपार्क थर्टी आठ प्राइवेट लिमिटेड में 26.20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। यह कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और संचरण के क्षेत्र में काम करती है। इस अधिग्रहण का उद्देश्य कंपनी की ग्रीन एनर्जी जरूरतों को पूरा करना और बिजली कानूनों के तहत कैप्टिव पावर खपत के नियामकीय मानदंडों का पालन करना है।

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का टोल कलेक्शन बढ़ा

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के फरवरी महीने के टोल राजस्व में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल के इसी महीने के 613.8 करोड़ रुपए की तुलना में इस साल फरवरी में टोल राजस्व 21.55 प्रतिशत बढ़कर 746.1 करोड़ रुपए हो गया।

टाटा मोटर्स के निदेशक का कार्यकाल समाप्त

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के स्वतंत्र निदेशक ओम प्रकाश भट्ट का कार्यकाल 8 मार्च को समाप्त हो गया। वे अपने दूसरे लगातार कार्यकाल के पूरा होने और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद पद से मुक्त हुए हैं।

किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक

कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी संजीव कुमार एस को उनकी सेवाओं से 6 मार्च से मुक्त कर दिया गया है।

स्टर्लिंग एंड विल्सन की सब्सिडियरी का परिचालन समाप्त

कंपनी की कजाकिस्तान में स्थित कदम-दर-कदम सहायक कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन कजाकिस्तान एलएलपी का 2 मार्च से परिचालन समाप्त (लिक्विडेट) कर दिया गया है। इस कंपनी का कोई व्यावसायिक कार्य नहीं था।

जीएनएफसी के उत्पादन पर मंडराया संकट

मध्य पूर्व क्षेत्र में चल रहे युद्ध का असर अब गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी) पर भी पड़ा है। कंपनी को प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी की सप्लायर गेल (इंडिया) को उसके अपस्ट्रीम सप्लायर पेट्रोनेट एलएनजी से फोर्स मेजर (अप्रत्याशित घटना) का नोटिस मिला है, जिससे गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। इस वजह से जीएनएफसी को री-गैसिफाइड एलएनजी की आपूर्ति में 60 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिससे नीम यूरिया के उत्पादन पर असर पड़ेगा। हालांकि, अन्य उत्पादों का निर्माण फिलहाल प्रभावित नहीं हुआ है।

मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के विलय को मंजूरी

एक्सिस समूह की कंपनियों -एक्सिस बैंक, एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल ने मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में प्रस्तावित विलय के लिए सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं जताई है।

