मुहूर्त ट्रेडिंग में कौन सा शेयर खरीदें, एक्सपर्ट्स की पसंद के इन 5 पर लगाएं दांव

संक्षेप: Muhurt Trading Tips: आज 21 अक्टूबर, 2025 को दीवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित हो रहा है, जो संवत 2082 की वित्तीय शुरुआत का प्रतीक है। यह विशेष ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 बजे तक चलेगी। शुभ मुहूर्त में निवेश के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख शेयर इस प्रकार हैं...

Muhurt Trading Tips: आज 21 अक्टूबर, 2025 को दीवाली के अवसर पर मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित हो रहा है, जो संवत 2082 की वित्तीय शुरुआत का प्रतीक है। यह विशेष ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से शुरू होकर 2:45 बजे तक चलेगी। शुभ मुहूर्त में निवेश के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाए गए कुछ प्रमुख शेयर इस प्रकार हैं...

संवत 2082 के लिए स्टॉक टिप्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टार्गेट प्राइस: ₹2,142

क्यों खरीदें: कंपनी भारत की सबसे बड़ी रिन्यूबल एनर्जी कंपनी है और इसने 15.8 GW की परिचालन क्षमता हासिल कर ली है। कंपनी 2030 तक अपनी क्षमता 50 GW तक बढ़ाने की योजना बना रही है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 तक राजस्व और शुद्ध लाभ में क्रमश: 31.9% और 58% की सालाना वृद्धि की उम्मीद है।

अंबुजा सीमेंट लिमिटेड टार्गेट प्राइस: ₹794

क्यों खरीदें: कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2022 में 67.5 MTPA से बढ़ाकर जून 2025 तक 105 MTPA करने का विस्तार कर रही है और 2028 तक इसे 140 MTPA तक ले जाने की योजना है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 तक राजस्व में 17.5% और शुद्ध आय में 20.9% की सालाना वृद्धि की उम्मीद है।

वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम (Paytm) टार्गेट प्राइस: ₹2,074

क्यों खरीदें: पेटीएम ने रणनीतिक और परिचालन परिवर्तनों के माध्यम से लाभप्रदता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। इसके व्यापारी आधार और UPI बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। कंपनी का राजस्व वित्तीय वर्ष 2028 तक ₹14,200 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड टार्गेट प्राइस: ₹700

क्यों खरीदें: कंपनी भारत में बढ़ते घरेलू पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से लाभ उठाने के लिए तैयार है। इसने 2030 तक अपने होटलों की संख्या 115 से बढ़ाकर 345 करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 2025 से 2028 तक राजस्व में 24.8% की सालाना वृद्धि की उम्मीद है।

वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड टार्गेट प्राइस: ₹1,069

क्यों खरीदें: वी-मार्ट भारत के परिधान खुदरा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि से लाभ उठाने के लिए तैयार है। कंपनी 2028 तक अपने स्टोरों की संख्या 510 से बढ़ाकर 660 करने की योजना बना रही है। राजस्व में 16.1% की सालाना वृद्धि से बढ़कर 2028 तक ₹5,094 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

तकनीकी नजरिया: तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में बाजार में तेजी देखी जा सकती है। निफ्टी का 14-दिन का RSI 71.8 पर है, जो तेजी का संकेत दे रहा है।

ऐतिहासिक प्रदर्शन: पिछले 10 वर्षों में, मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी केवल दो बार (2016 और 2017 में) लाल निशान में बंद हुए हैं। बाकी हर बार बाजार ने 0.4% से 0.9% तक की बढ़त दिखाई है।