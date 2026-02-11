Hindustan Hindi News
आज किन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, किनमें हैं बड़ी हलचल की उम्मीद

आज किन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, किनमें हैं बड़ी हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

एमएंडएम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, अशोक लेलैंड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पतंजलि फूड्स के शेयर आज चर्चा में रहेंगे। इनके अलावा आइए जानते हैं कि वो कौन से 10 शेयर हैं, जिनमें आज बड़ी हलचल की उम्मीद है।

Feb 11, 2026 09:05 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Stock Watch: एमएंडएम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, अशोक लेलैंड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पतंजलि फूड्स के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी। इनके अलावा आइए जानते हैं कि वो कौन से 10 शेयर हैं, जिनमें आज बड़ी हलचल की उम्मीद है।

टाइटन

टाटा समूह की इस कंपनी ने तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 48.5% की उछाल दर्ज की है। कंपनी का लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के 990 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 1,470 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज

मंगलवार (10 फरवरी) को कंपनी ने तीसरी तिमाही में 1,037 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 820 करोड़ रुपये के मुकाबले 26.5% की बढ़ोतरी है।

भेल

केंद्र सरकार राजकीय इंजीनियरिंग दिग्गज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में 3% हिस्सेदारी की बिक्री की तैयारी कर रही है। साथ ही, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है।

जुबिलेंट फूडवर्क्स

कंपनी ने मिले-जुले राजस्व में 13.3% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए इसे 2,437 करोड़ रुपये पर पहुंचा दिया है। वहीं, इसकी ईबीआईटीडीए 20.2% बढ़कर 482.8 करोड़ रुपये हो गई है।

ऑयशर मोटर्स

कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। इसका मिला-जुला राजस्व सालाना आधार पर 23% बढ़कर 6,114 करोड़ रुपये हो गया है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज

एफएमसीजी दिग्गज कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 682.1 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 582.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी है और बाजार के अनुमानों पर खरी उतरी है।

टाटा मोटर्स सीवी

कंपनी की इंडोनेशियाई यूनिट को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इंडोनेशिया में तैनात किए जाने के लिए 70,000 योद्धा और अल्ट्रा टी.7 वाहनों के ऑर्डर पर कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं।

शॉपर्स स्टॉप

कंपनी के बोर्ड ने पंकज चतुर्वेदी को 1 अप्रैल से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति करुणाकरण मोहन सुंदरम के पद छोड़ने के बाद हुई है, जिनका इस्तीफा 17 फरवरी से प्रभावी होगा।

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर

कंपनी ने मुंडका फी प्लाजा पर संचालन और टोल कलेक्शन के लिए एक कांट्रैक्ट पर साइन किए हैं। इस समझौते का मूल्य 64.68 करोड़ रुपये है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

