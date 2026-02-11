आज किन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी बाजार की नजर, किनमें हैं बड़ी हलचल की उम्मीद

संक्षेप: एमएंडएम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, अशोक लेलैंड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पतंजलि फूड्स के शेयर आज चर्चा में रहेंगे। इनके अलावा आइए जानते हैं कि वो कौन से 10 शेयर हैं, जिनमें आज बड़ी हलचल की उम्मीद है।

Stock Watch: एमएंडएम, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, अशोक लेलैंड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज और पतंजलि फूड्स के शेयर आज चर्चा में रहेंगे, क्योंकि ये कंपनियां आज अपने तीसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा करेंगी। इनके अलावा आइए जानते हैं कि वो कौन से 10 शेयर हैं, जिनमें आज बड़ी हलचल की उम्मीद है।

टाइटन टाटा समूह की इस कंपनी ने तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 48.5% की उछाल दर्ज की है। कंपनी का लाभ पिछले साल की इसी तिमाही के 990 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 1,470 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज मंगलवार (10 फरवरी) को कंपनी ने तीसरी तिमाही में 1,037 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 820 करोड़ रुपये के मुकाबले 26.5% की बढ़ोतरी है।

भेल केंद्र सरकार राजकीय इंजीनियरिंग दिग्गज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में 3% हिस्सेदारी की बिक्री की तैयारी कर रही है। साथ ही, ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिए अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी भी बेची जा सकती है।

जुबिलेंट फूडवर्क्स कंपनी ने मिले-जुले राजस्व में 13.3% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज करते हुए इसे 2,437 करोड़ रुपये पर पहुंचा दिया है। वहीं, इसकी ईबीआईटीडीए 20.2% बढ़कर 482.8 करोड़ रुपये हो गई है।

ऑयशर मोटर्स कंपनी ने दिसंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है। इसका मिला-जुला राजस्व सालाना आधार पर 23% बढ़कर 6,114 करोड़ रुपये हो गया है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एफएमसीजी दिग्गज कंपनी ने दिसंबर तिमाही में 682.1 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही के 582.3 करोड़ रुपये के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी है और बाजार के अनुमानों पर खरी उतरी है।

टाटा मोटर्स सीवी कंपनी की इंडोनेशियाई यूनिट को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। इंडोनेशिया में तैनात किए जाने के लिए 70,000 योद्धा और अल्ट्रा टी.7 वाहनों के ऑर्डर पर कंपनी ने हस्ताक्षर किए हैं।

शॉपर्स स्टॉप कंपनी के बोर्ड ने पंकज चतुर्वेदी को 1 अप्रैल से कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति करुणाकरण मोहन सुंदरम के पद छोड़ने के बाद हुई है, जिनका इस्तीफा 17 फरवरी से प्रभावी होगा।