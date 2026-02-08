Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़which company will trade ex dividend in next three days check here
अगले तीन दिन में कौन-कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड? चेक करें डीटेल्स

अगले तीन दिन में कौन-कौन सी कंपनियां ट्रेड करेंगी एक्स-डिविडेंड? चेक करें डीटेल्स

संक्षेप:

Dividend Stock: शेयर बाजार में इस हफ्ते 50 से अधिक कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में बीईएमएल लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी अगले तीन दिन में एक्स - डिविडेंड ट्रेड करेगी।

Feb 08, 2026 02:43 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dividend Stock: शेयर बाजार में इस हफ्ते 50 से अधिक कंपनियां एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगी। इन कंपनियों की लिस्ट में बीईएमएल लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, त्रिवेणी टरबाइन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनी अगले तीन दिन में एक्स - डिविडेंड ट्रेड करेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

9 फरवरी 2026 को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां?

भारत डायनेमिक्स की तरफ से एक शेयर पर 4.5 रुपये का डिविडेंड, सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट की तरफ से एक शेयर पर 2.3956 रुपये, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 3.4 रुपये, त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड की तरफ से 2.25 रुपये, Prithvi Exchange की तरफ से एक शेयर पर 1.5 रुपये और आरती ड्रग्स लिमिटेड की तरफ से दो रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार पकड़ेगा रफ्तार? एक्सपर्ट्स की क्या सलाह

10 फरवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां?

ट्यूब इंवेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2 रुपये, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड की तरफ से 4 रुपये, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 9 रुपये, एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 1.4 रुपये, टीएसएफ इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से एक शेयर पर 6.7 रुपये, बीएमडब्ल्यू वेंचर्स लिमिटेड की तरफ से 1.5 रुपये का डिविडेंड, राइट्स लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 1.9 रुपये का डिविडेंड, नॉलेज रिएल्टी ट्रस्ट की तरफ से एक शेयर 1.568 रुपये, इमामी लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 6 रुपये, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2.75 रुपये, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते खुल रहे हैं 3 कंपनियों के IPO, एक का GMP 28 रुपये

11 फरवरी को एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनियां?

यूनो मिंडा लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 0.90 रुपये, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्युटिक्लस लिमिटेड की तरफ से एक शेयर पर 12.70 रुपये, पेज इंडस्ट्रीड की तरफ से एक शेयर पर 125 रुपये का डिविडेंड दिया जाएगा।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,