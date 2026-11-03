1, 3 और 5 साल की FD में कौन सा बैंक दे रहा सबसे अधिक ब्याज?
मुख्य बातें
- FD Rates: सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा 6.85% सालाना ब्याज दे रहे हैं
- रेपो रेट बढ़ने के बाद कुछ बैंकों ने जमा आकर्षित करने और फंडिंग जरूरतें संभालने के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरें बदली हैं
FD Rates: आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। आज इस खबर के जरिए हम जानेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर कहां मिल रहा ज्यादा रिटर्न? प्राइवेट बैंक ज्यादा ब्याज दे रहे हैं या सरकारी?
RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की 7 अक्टूबर 2026 को बैठक में पॉलिसी रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% बढ़ाकर 5.50% कर दिया गया। यह 44 महीनों में RBI की पहली बढ़ोतरी थी। फरवरी 2023 में रेपो रेट6.50% तक गई थी। रेपो रेट वह ब्याज दर है, जिस पर कमर्शियल बैंक RBI से शॉर्ट-टर्म फंड उधार लेते हैं। इस दर के बदलने का असर बैंकों की कर्ज और जमा दरों पर पड़ सकता है।
FD ब्याज दरों पर क्या असर?
रेपो रेट बढ़ने के बाद कुछ बैंकों ने जमा आकर्षित करने और फंडिंग जरूरतें संभालने के लिए अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) ब्याज दरें बदली हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बैंक FD दर बढ़ाए। FD दरें अपने आप नहीं बदलतीं। हर बैंक अपने हिसाब से फैसला लेता है।
सरकारी बैंकों में FD पर कौन दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक एफडी पर सबसे ज्यादा 6.85% सालाना ब्याज दे रहे हैं। यहां “सबसे ऊंची स्लैब” का मतलब है कि बैंक किसी भी पात्र FD अवधि पर अधिकतम ब्याज देता है। जरूरी नहीं कि यह 1 साल, 3 साल या 5 साल की FD ही हो।
- 1 साल की FD पर बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक सालाना 6.50% ब्याज दे रहे हैं।
- 3 साल की FD पर बैंक ऑफ इंडिया दे रहा सालाना 6.70% ब्याज।
- 5 साल की FD पर बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा सालाना 6.30% ब्याज।
प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा FD रेट किसका
FD प्राइवेट बैंकों में DCB बैंक सबसे ज्यादा 7.50% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे रहा है। इसके बाद बंधन बैंक 7.45% दे रहा है।
- 1 साल की FD पर SBM बैंक दे रहा 7.10% ब्याज।
- 3 साल की FD पर सिटी यूनियन बैंक सालाना 7.30% ब्याज दे रहा।
- 5 साल की FD पर DCB बैंक दे रहा 7.50% सालाना ब्याज।
सबसे ज्यादा FD रेट किस बैंक में?
सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के बैंकों में DCB बैंक नवंबर 2026 की शुरुआत में 7.50% प्रति वर्ष की सबसे ऊंची अधिकतम FD दर दे रहा है।
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए है। FD रेट्स, नियम और शर्तें बदल सकती हैं। पैसा जमा करने से पहले अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नई FD ब्याज दरें जरूर देखें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें