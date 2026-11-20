सोना 2027 में कहां तक जाएगा? 10 ब्रोकरेज हाउस ने बताया अगला टार्गेट, ₹1.80 लाख तक पहुंच सकता है भाव
मुख्य बातें
- Gold Outlook: अब सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गोल्ड फिर से तेजी पकड़ेगा? आज गोल्ड के रेट में भारी गिरावट है
- सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड के भाव 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं
शादियों का सीजन आज देवउठनी एकादशी के साथ ही शुरू हो गया और सोने के गहने खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज भी आई है। आज गोल्ड के रेट में भारी गिरावट है। सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड के भाव 1.23 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। एक दिन पहले ही यह 129531 रुपये पर बंद हुआ था। अब सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट के बाद निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गोल्ड फिर से तेजी पकड़ेगा?
अगर ब्रोकरेज हाउस के अनुमान सही साबित हुए तो 2027 में सोने की कीमतों में एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। भारतीय ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि मौजूदा गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है। कुछ अन्य ब्रोकरेज ने अगले साल सोने का भाव 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान लगाया है।
अभी क्यों गिर रहा सोना
केडिया कमोडिटीज के प्रेसीडेंट अजय केडिया बताते हैं कि हाई से करीब 30 प्रतिशत तक सोना सस्ता हो चुका है। सोने में पिछले एक साल की तेजी अब लगभग गायब होती दिखाई दे रही है। जनवरी तक 1.80 लाख तक लेवल देखने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखी गई। कच्चा तेल बढ़ने से डॉलर मजबूत हुआ है, महंगाई का डर और फेड का मल्टीपल रेट हाई की संभावना के चलते पिछले एक हफ्ते में सोने में जबर्दस्त गिरावट देखी जा रही है।
2027 में सोने का भाव कहां तक जाएगा?
- केडिया कमोडिटीज 2027 तक सोने को 1.80 लाख रुपये पर देख रहा है। अगर नीचे की ओर और गिरा तो यह 1.21 लाख तक आ सकता है।
- कोटक नियो की मानें तो अगले साल तक सोना 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकत है।
- एसएमसी ने 1.70 लाख का टार्गेट दिया है, जबकि बहुत अधिक गिरा तो 1.25 लाख रुपये तक आ सकता है।
- निर्मल बैंग ने 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का टार्गेट दिया है। गिरावट की स्थिति में इसने 1.25 लाख का टार्गेट दिया है।
- रेलिगेयर ब्रोकिंग ने सोने के लिए 1.50 लाख और 1.58 लाख रुपये के टार्गेट दिए हैं।
- जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 6,300 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है।
- UBS ने 2027 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक 5,200 डॉलर प्रति औंस का अनुमान लगाया है।
- प्रभुदास लीलाधर ने 1.46 लाख, जीसीएल ने 1.48 लाख, पृथ्वी फिनमार्ट ने 1.55 लाख का टार्गेट दिया है।
सोना क्यों करेगा बाउंस बैक?
ब्रोकरेज हाउसों के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की सोने में खरीदारी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और भू-राजनीतिक तनाव सोने की कीमतों को सपोर्ट दे सकते हैं। हालांकि, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सोने पर दबाव बना रह सकता है।
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
केडिया कमोडिटीज के प्रेसीडेंट अजय केडिया का मानना है कि सोने में लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशक एकमुश्त निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि, कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। कुल मिलाकर, 2027 में सोने की चाल काफी हद तक अमेरिकी फेड की नीति, डॉलर और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी पर निर्भर करेगी।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। कमोडिटी जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर सोना खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें