Petrol Price Today: कहां मिल रहा एथेनॉल फ्री पेट्रोल, आपके शहर है या नहीं चेक करें
मुख्य बातें
- Petrol Price Today: इंडियन ऑयल का XP100, भारत पेट्रोलियम का स्पीड100 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर100 में एथेनॉल की मिलावट नहीं होती है
- इनके रेट सामान्य पेट्रोल से डेढ़ गुने से भी अधिक हैं
अगर आप अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं भरवाना चाहते हैं तो मत भरवाइए। आपके लिए बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी पंपों पर उपलब्ध है। हां, इसके लिए जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि यह पेट्रोल सामान्य से डेढ़ गुना से अधिक महंगा है। आइए जानें कहां मिलता है एथेनॉल फ्री पेट्रोल...
बता दें सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले प्रीमियम ग्रेड के पेट्रोल, जैसे इंडियन ऑयल का XP100, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर100 और भारत पेट्रोलियम का स्पीड100, बिना एथेनॉल मिलाए ही सप्लाई किए जाते रहेंगे। इन प्रीमियम ग्रेड को सरकार ने E20 ब्लेंडिंग से अलग रखा है।
कहां मिलता है?
IndianOil के अनुसार XP100 चुनिंदा शहरों के चुनिंदा पंपों पर उपलब्ध है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर, चंडीगढ़, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर।
कच्चे तेल की कीमत गिरी, पेट्रोल-डीजल के रेट जारी
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट है। ब्रेंट क्रूड आज सुबह 6 बजे 87 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रहा था। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। आज के रेट में भी कोई बदलाव नहीं है।
बिना एथेनॉल वाल XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है।
बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल किसके लिए
XP100 में 100-ऑक्टेन रेटिंग होती है और यह पूरी तरह से एथेनॉल-फ्री है। जबकि आम पेट्रोल और XP95 जैसे प्रीमियम ईंधन में एथेनॉल मिला होता है। XP100 को दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसे खास तौर पर हाई-परफॉरमेंस वाहनों के लिए बनाया गया है, जैसे सुपरकार, लग्जरी सेडान और शानदार बाइक्स।
आज 14 अगस्त को क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट
बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। दिल्ली में आज सीएनजी 83.09 रुपये किलो थी। दूसरी ओर लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये का है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर।
अयोध्या में भी दाम में कोई बदलाव नहीं है। राम की नगरी में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27 रुपये लीटर है। वहीं, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। जबकि, इंदौर में पेट्रोल भोपाल से 4 पैसा कम 114.61 और डीजल की 99.70 रुपये लीटर
मुंबई में पेट्रोल 111.21 और डीजल 97.83 रुपये लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये लीटर है। जबकि, चेन्नई में पेट्रोल के दाम 107.77 रुपये और डीजल के 99.55 रुपये लीटर हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें