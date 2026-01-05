Hindustan Hindi News
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कब मिलेगा फायदा, अर्थव्यस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का कब मिलेगा फायदा, अर्थव्यस्था पर क्या पड़ेगा प्रभाव

संक्षेप:

8th Pay Commission Updates: आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने में आमतौर पर 18 महीने का समय दिया जाता है। हालांकि वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 है, लेकिन नए सैलरी स्लैब की वास्तविक अंतिम घोषणा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।

Jan 05, 2026 09:33 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
8th Pay Commission Updates: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जो महीनों से इस मामले पर अपडेट का इंतजार कर रहे थे, के वेतन में वृद्धि होगी। हालांकि, कर्मचारियों को तुरंत कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। जब केंद्र सरकार 8वें सीपीसी को पूरी तरह लागू कर देगी, तो उन्हें 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली अवधि के लिए एरियर्स (बकाया) प्राप्त होंगे।

कब मिलेंगे फायदे?

बैंक ऑफ बड़ौदाके मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनविस के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2027-28 में या यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2028-29 में भी आने की उम्मीद है।

सिंघानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन के अनुसार, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग और इसकी कार्यसीमा (टीओआर) को 2025 की शुरुआत से मध्य में मंजूरी दी (आधिकारिक अधिसूचनाएं नवंबर 2025 के आसपास जारी हुईं)। आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट देने में आमतौर पर 18 महीने का समय दिया जाता है। हालांकि वृद्धि की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 है, लेकिन नए वेतन स्लैब की वास्तविक अंतिम घोषणा 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है।"

अर्थव्यवस्था पर क्या होगा प्रभाव?

शेयर बाजार विशेषज्ञोंके मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-पेंशन में वृद्धि के बाद, इन समूहों के खर्च की सीमा बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी (लिक्विडिटी) बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वेतन में पर्याप्त संशोधन कमाई में दृश्यता, लिक्विडिटी के प्रवाह और जोखिम लेने की इच्छा के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, खासकर ऐसे समय में जब भारत की विकास दर वैश्विक अस्थिरता से अपेक्षाकृत अछूती है।

याह वेल्थ के निदेशक अनुज गुप्ता के अनुसार, "8वें वेतन आयोग को आज से लागू किया जा रहा है। हालांकि कर्मचारियों को तुरंत वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन जब केंद्र सरकार इसे पूरी तरह लागू कर देगी तो उन्हें 1 जनवरी 2026 से अरेअर्स मिलेंगे। इससे लगभग एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की खर्च करने की सीमा बढ़ेगी। ऐसा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा बढ़ सकती है, जो भारत के लिए एक अच्छा विकास है।"

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वरिष्ठ शोध विश्लेषक सीमा श्रीवास्तव ने कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन में पर्याप्त संशोधन सीधे तौर पर अधिक प्रयोज्य आय, बेहतर उपभोग सेंटीमेंट और मजबूत पारिवारिक बचत में तब्दील होगा।"

भारतीय शेयर बाजार को कैसे फायदा होगा?

सीमा श्रीवास्तव के अनुसार, "पूंजी बाजार के नजरिए से, यह कमाई में दृश्यता, लिक्विडिटी के प्रवाह और जोखिम लेने की इच्छा के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोगों के लागू होने से उपभोग के कई तिमाहियों का चक्र शुरू होता है, जिसे इक्विटी बाजार अक्सर पहले ही भांप लेते हैं और उपभोग से जुड़े सेक्टर्स को असमान रूप से फायदा होता है।" उन्होंने कहा कि बैंक और एनबीएफसी प्रमुख लाभार्थी होंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के कारण वेतन-पेंशन वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बैंक जमा बढ़ने की उम्मीद है।

किन सेक्टर्स को मिलेगा लाभ?

सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, "सेक्टरल प्रभाव की दृष्टि से, सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता डिस्क्रेशनरी और उपभोग-संचालित सेक्टर होने की संभावना है। ऑटोमोबाइल (खासकर एंट्री-लेवल और मिड-सेगमेंट पैसेंजर वाहन, दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर), उपभोक्ता टिकाऊ सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, एफएमसीजी (प्रीमियमाइजेशन से जुड़ी श्रेणियां), आवास से संबंधित सेगमेंट (सीमेंट, निर्माण सामग्री, पेंट, फिटिंग्स) और किफायती रियल एस्टेट में मांग को स्थायी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।"

"8वां वेतन आयोग घरेलू पूंजी बाजारों के लिए एक संरचनात्मक लिक्विडिटी बूस्टर का काम कर सकता है, जिससे भारत के मजबूत घरेलू निवेशक आधार को और बल मिलेगा और अस्थिर विदेशी प्रवाह पर निर्भरता कम होगी। इसलिए, पूंजीगत वस्तुएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि उच्च उपभोग से समग्र आर्थिक गतिविधि और सरकारी कर संग्रह में सुधार होता है।"

