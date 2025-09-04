when will the new gst rates be implemented what will become cheaper know the answers to all the questions नए जीएसटी रेट कब से लागू होंगे? क्या-क्या सस्ता होगा, जानें सभी सवालों के जवाब, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़when will the new gst rates be implemented what will become cheaper know the answers to all the questions

नए जीएसटी रेट कब से लागू होंगे? क्या-क्या सस्ता होगा, जानें सभी सवालों के जवाब

जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी स्लैब को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद के फैसले से आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी 2.0 से जुड़े आपके सवालों के जवाब यहां दिए जा रहे हैं...

Drigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीमThu, 4 Sep 2025 06:57 AM
  • ये नए जीएसटी रेट कब से लागू होंगे?

22 सितम्बर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू होंगी। (सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, बीड़ी आदि पर पुराने रेट फिलहाल जारी रहेंगे।

  • दवाइयों पर नया जीएसटी रेट क्या है?

दवाइयों पर 5% जीएसटी लगेगा, कुछ पर शून्य दर भी है।

  • मेडिकल उपकरणों पर कितना टैक्स लगेगा?

मेडिकल डिवाइस, सर्जिकल और डेंटल उपकरणों पर 5% जीएसटी लगेगा।

  • छोटे वाहन (कार) पर नई दर क्या है?

छोटी कारों (पेट्रोल/एलपीजी/ सीएनजी- 1200 सीसी तक, डीजल - 1500 सीसी तक, लंबाई 4000 मिमी तक) पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

  • बड़े वाहन/एसयूवी पर कितना जीएसटी लगेगा?

बड़े वाहन (1500 सीसी से ऊपर या 4000 मिमी से अधिक लंबाई) और एसयूवी पर 40% जीएसटी लगेगा।

  • होटल, जिम और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं पर कितना टैक्स लगेगा?

होटल का किराया ₹7500 तक है तो 5% जीएसटी लगेगा। जिम, योग, सलून, ब्यूटी सेवाओं पर भी अब 5% जीएसटी लगेगा (पहले 18% था)।

  • बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों पर क्या असर पड़ेगा?

कॉपी, किताबें, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ग्लोब और नक्शे अब कर-मुक्त कर दिए गए हैं।

  • दूध और दूध से बने उत्पादों पर क्या बदलाव है?

दूध अब पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है। पनीर, घी, मक्खन और नमकीन जैसी चीजों पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

  • शहद पर क्या बदलाव हुआ है?

प्राकृतिक शहद टैक्स-फ्री रहेगा, जबकि कृत्रिम शहद पर टैक्स जारी रहेगा।

  • साइकिल और उसके पार्ट्स पर अब कितना टैक्स लगेगा?

साइकिल और उसके पार्ट्स पर टैक्स 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है।

  • बच्चों की बोतलें और नैपकिन पर क्या बदलाव है?

सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स, बच्चों की बोतलें और नैपकिन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है।

  • बीमा पॉलिसी पर छूट किन-किन को मिलेगी?

सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसी (टर्म, यूएलआईपी, एंडोमेंट, फैमिली फ्लोटर, सीनियर सिटीजन पॉलिसी) पर जीएसटी पूरी तरह माफ है।

  • माउथवॉश पर क्यों टैक्स कम नहीं हुआ?

इसे जरूरी हाइजीन आइटम की श्रेणी में नहीं रखा गया।

  • बैट्रियों के टैक्स में क्या बदलाव किया गया है?

अब सभी तरह की बैटरियों पर 18% जीएसटी होगा (पहले अलग-अलग था)।

  • ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर क्या बदलाव है?

1. यात्रियों की बस या कैब सेवाओं पर अब 5% जीएसटी लगेगा।

2. हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास पर 5% और बिजनेस क्लास पर 18% जीएसटी लगेगा।

3. ट्रकों से सामान ढुलाई पर भी 5% जीएसटी या 18% का विकल्प रहेगा।

  • लॉटरी टिकट, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ और कैसिनो पर 40% जीएसटी लगेगा?

हां, सभी तयशुदा "एक्शन योग्य दावे" जैसे कि सट्टेबाजी, कैसिनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर 40% जीएसटी लागू होगा।

  • छोटे कृषि ट्रैक्टरों को पूरी तरह जीएसटी से मुक्त क्यों नहीं किया गया?

अगर छोटे ट्रैक्टरों पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया जाता तो यह उल्टा असर करता। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी वस्तु पर टैक्स शून्य होता है, तो निर्माता अपने इनपुट पर दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में क्लेम नहीं कर सकता और उसे यह टैक्स वापस करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि निर्माताओं को अतिरिक्त लागत खुद उठानी पड़ती।

