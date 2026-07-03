काम की बात: EPF पर ब्याज दर 8.25% के ऐलान के बाद कब आएगा खाते में पैसा, क्या है नई व्यवस्था?
मुख्य बातें
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है
- नई व्यवस्था लागू होने के बाद ब्याज की राशि मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी
EPF ब्याज दर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना-2026 को मंजूरी दे दी है। नई योजना के लागू होने के बाद EPF से जुड़ी कई सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब EPF पर मिलने वाला ब्याज एक सप्ताह के भीतर खाताधारकों के खाते में जमा किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPF पर 8.25 प्रतिशत ब्याज देने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ब्याज की राशि मंजूरी मिलने के एक सप्ताह के भीतर कर्मचारियों के खातों में भेज दी जाएगी।
बता दें केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF स्कीम)-2026 लागू कर दी है। यह 1952 की पुरानी ईपीएफ योजना की जगह लेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
पैसे निकालने की प्रक्रिया होगी आसान
नई EPF योजना के तहत कर्मचारियों के लिए खाते से आंशिक निकासी के नियमों को सरल बनाया गया है। इससे इलाज, शिक्षा, विवाह और अन्य जरूरतों के लिए पैसा निकालना पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगा।
12 प्रतिशत अंशदान का नियम रहेगा जारी: नई योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से 12-12 प्रतिशत EPF अंशदान का मौजूदा नियम बरकरार रखा गया है। यानी इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
ज्यादा सैलरी पाने वालों को मिलेगा विकल्प: नई व्यवस्था में अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उच्च पेंशन (Higher Pension) का विकल्प चुनने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए तय नियम और शर्तों का पालन करना होगा।
डिजिटल KYC होगी अनिवार्य: सरकार EPF सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत आधार और अन्य जरूरी दस्तावेजों के जरिए डिजिटल KYC अनिवार्य होगी। इससे क्लेम और अन्य सेवाओं का निपटारा पहले से अधिक तेजी से हो सकेगा।
कंपनियों पर बढ़ेगी जवाबदेही: नई योजना में कंपनियों और संस्थानों के लिए कर्मचारियों का EPF अंशदान समय पर जमा कराना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान भी रहेगा।
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा?
नई EPF योजना लागू होने के बाद ब्याज मिलने में देरी कम होगी, निकासी की प्रक्रिया सरल होगी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार होगा और कर्मचारियों को अपने भविष्य निधि खाते से जुड़े काम पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी और पारदर्शिता के साथ पूरे करने की सुविधा मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें