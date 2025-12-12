कब आएगा रिलायंस रिटेल का IPO, देश के सबसे बड़े रिटेलर की क्या है तैयारी

संक्षेप: Reliance Retail IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिटेल बिजनेस के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का लक्ष्य आंतरिक रूप से वर्ष 2028 निर्धारित किया है। इस तैयारी के तहत कंपनी प्रॉफिटेबल नेटवर्क विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

Reliance Retail IPO: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने रिटेल बिजनेस के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का लक्ष्य आंतरिक रूप से वर्ष 2028 निर्धारित किया है। इस तैयारी के तहत कंपनी प्रॉफिटेबल नेटवर्क विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें हर साल लगभग 2,000 नई दुकानों का शुद्ध (नेट) जोड़ शामिल है, साथ ही कर्ज भी कम किया जा रहा है।

आईपीओ से पहले मार्केट वैल्यू बढ़ाने की तैयारी आईपीओ से पहले मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टोर्स की प्रॉफिटेबिलिटी सुधारने और नेटवर्क का विस्तार करने के अलावा, रिलायंस रिटेल तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स सेगमेंट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए टॉप-7 शहरों में और अधिक डार्क स्टोर (ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने वाले गोदाम) खोलने पर ध्यान दिया जाएगा।

कर्ज में भारी कमी देश के सबसे बड़े रिटेलर ने आईपीओ की तैयारी के तहत बैलेंस शीट को पुनर्गठित करने के हिस्से के रूप में कर्ज चुकाना भी शुरू कर दिया है। रिलायंस रिटेल के गैर-चालू उधार पिछले साल के 53,546 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में गिरकर 20,464 करोड़ रुपये रह गए।

कंपनी की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ दायर नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसमें होल्डिंग कंपनी से इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट के रूप में संबंधित पार्टियों के ऋण 2024 के 40,164 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 5,655 करोड़ रुपये रह गए। बाकी बैंक ऋण शामिल हैं।

विस्तार रहेगा सावधानीपूर्ण ईटी की खबर के मतुाबिक योजनाओं से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि विस्तार सोच-समझकर किया जाएगा ताकि दुकान नेटवर्क लाभदायक बना रहे और मूल्यांकन में सुधार हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान फोकस रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस के आईपीओ पर है, जिसकी योजना अगले साल है, और उसके दो साल बाद रिटेल बिजनेस का आईपीओ आएगा।

व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में गैर-लाभकारी दुकानें बंद करने का बड़ा नेटवर्क सुधार पूरा हो चुका है। दुकान बंद होना नियमित बिजनेसिक कार्यों के तहत जारी रहेगा, लेकिन बंद होने वाली दुकानों को मिलाकर हर साल 2,000 दुकानों का शुद्ध जोड़ होगा। रिलायंस रिटेल ने ईटी के ईमेल क्वेरी का जवाब नहीं दिया।

नए स्टोर खोलने की रफ्तार हुई धीमी रिलायंस रिटेल की नवीनतम योजनाएं दर्शाती हैं कि कंपनी वित्त वर्ष 2022 और 2023 में देखे गए दुकानें खोलने के तेज रुख को जारी नहीं रखेगी, जिसके बाद वित्त वर्ष 2024 और 2025 में अच्छा प्रदर्शन न करने वाली दुकानें बंद की गईं।

उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2023 में नई दुकानों का शुद्ध जोड़ 2,844 था, जो बंद होने के कारण घटकर वित्त वर्ष 2024 में 796 और वित्त वर्ष 2025 में 504 रह गया। सितंबर तिमाही तक, कंपनी के पास देश भर में 19,821 आउटलेट थे, जिनमें सिर्फ उस तिमाही में खुली 412 दुकानें शामिल हैं।

व्यावसायिक प्रदर्शन इस अवधि के दौरान, रिटेल बिजनेस का सकर्ता राजस्व साल-दर-साल 18% बढ़कर 90,018 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कर के बाद लाभ 17% बढ़कर 3,439 करोड़ रुपये हो गया।

क्विक कॉमर्स पर खास नजर उपरोक्त अधिकारी ने कहा कि रिलायंस रिटेल आगे भी क्विक कॉमर्स पर तेज नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी वर्तमान में हर दिन दस लाख ऐसे लेनदेन कर रही है, जिनमें से 90% ऑर्डर 30 मिनट से कम समय में डिलीवर किए जाते हैं। इस पहल के लिए कंपनी बड़े शहरों में स्मार्ट प्वाइंट ग्रोसरी स्टोर्स को डार्क स्टोर्स में बदल रही है।