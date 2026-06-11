PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 23वीं किस्त कब आएगी? अगर ये नहीं किया तो वह भी नहीं मिलेगी

PM Kisan 23rd Installment Update: मानसून से पहले की बारिश ने धान की खेती करने वालों को व्यस्त कर दिया है। किसान इस समय धान की नर्सरी तैयार करने में बिजी हैं और अगले कुछ ही दिनों में उन्हें धान की रोपाई करने पड़ेंगे। ऐसे में उन्हें पीएम किसान की 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। उनके मन में एक ही सवाल है कि पीएम किसान की 23वीं किस्त कब आएगी?

पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई डेट तय नहीं की गई है। पिछली बार अप्रैल-जुलाई की किस्त बहुत लेट मिली थी। 2 अगस्त 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी वाराणसी से जारी की थी।

कब जारी हुई थी 22वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से PM-KISAN की 22वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान करीब 9.3 करोड़ किसानों के खातों में सीधे DBT के माध्यम से राशि भेजी गई थी।

बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 2000-2000 की तीन किस्तों में दी जाती है। हर वित्तवर्ष में अप्रैल से जुलाई, अगस्त से नवंबर और दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाते हैं।

किन किसानों की किस्त रोकी गई है? हालांकि, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है, जिनमें लाभार्थियों की पात्रता पर संदेह है। ऐसे किसानों की अगली किस्त फिलहाल रोक दी गई है और उनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। विभाग के अनुसार निम्नलिखित मामलों में लाभ अस्थायी रूप से रोका गया है।

1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदने वाले किसान: यदि किसी किसान ने 1 फरवरी 2019 के बाद कृषि भूमि खरीदी है और योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसका मामला जांच के दायरे में आ सकता है।

पति-पत्नी दोनों ले रहे हैं लाभ: PM-KISAN के नियमों के अनुसार एक परिवार से केवल एक पात्र सदस्य को लाभ मिल सकता है। ऐसे में अगर पति और पत्नी दोनों लाभ ले रहे हैं, माता-पिता और अविवाहित बच्चे दोनों लाभ ले रहे हैं, परिवार के एक से अधिक सदस्य योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो उनकी किस्त रोकी जा सकती है।

क्या करें किसान? पीएम किसान पोर्टल के जरिए सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपना स्टेटस तुरंत चेक करें। इसके लिए किसान PM-KISAN पोर्टल पर "Know Your Status" सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। PM-KISAN मोबाइल ऐप पर स्टेटस देख सकते हैं या फिर किसान eMitra चैटबॉट के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

e-KYC कराना जरूरी: सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM-KISAN के सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए e-KYC जरूरी है।

e-KYC कैसे करें: ई-केवाईसी के लिए आप PM-KISAN पोर्टल पर OTP आधारित e-KYC करें। इसके अलावा नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक e-KYC कर सकते हैं। अगर e-KYC पूरी नहीं हुई है तो अगली किस्त अटक सकती है।

23वीं किस्त पाने के लिए क्या करें? e-KYC तुरंत पूरा करें। आधार और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें। PM-KISAN पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। अगर सत्यापन लंबित है तो स्थानीय कृषि विभाग से संपर्क करें। साथ ही परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम पर लाभ लिया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करें।