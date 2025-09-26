कब आएगा एनएसई का आईपीओ, मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया खुलासा

एनएसई के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चौहान ने कहा है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ में आठ से नौ महीने का समय लग सकता है। एनएसई ने सेबी के पास सेटलमेंट के लिए जून 2025 में आवेदन किया था।

आरएचपी जमा कराने के बाद आईपीओ के लिए मंजूरी मिलने में चार से पांच महीने का और समय लग सकता है। एनओसी मिलने के बाद करीब आठ से नौ महीने में एनएसई का आईपीओ बाजार में आ जाएगा।

भारत का पूंजी बाजार दुनिया के लिए है हैरानी की बात भारतीय पूंजी बाजार में पिछले कुछ सालों में आई तेजी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा पूंजी बाजार लोगों से बना है। विकासशील देशों में इस स्तर का पूंजी बाजार सिर्फ चीन में देखने को मिलता है जहां प्रति व्यक्ति आय 18,000 डॉलर है, जबकि भारत में महज 3,000 डॉलर है।

उन्होंने कहा कि 3,000 प्रति व्यक्ति आय वाले देश में 5.2 लाख करोड़ डॉलर का शेयर बाजार किसी भी किताब या किसी भी सिद्धांत की व्याख्या से परे है।

देश के 20 प्रतिशत परिवार बाजार में निवेश कर रहे एनएसई के संस्थापकों में से एक श्री चौहान ने कहा कि 1994 में जब इस शेयर बाजार की स्थापना हुई थी तो उस समय देश में सिर्फ 10 लाख निवेशक थे, जबकि आज 12 करोड़ निवेशक हैं। देश के 20 प्रतिशत परिवार आज शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं।