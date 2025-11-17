300000 के आंकड़े को कब छू लेगा सेंसेक्स? Goldman Sachs ने दी टाइमलाइन

संक्षेप: ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs का मानना है कि सेंसेक्स अगले 10 साल में 300000 के करीब पहुंच सकता है। इसके पीछे ब्रोकरेज हाउस ने पूरा कैलकुलेशन दिया है।

Sensex In next 10 years: अगले 10 साल में सेंसेक्स कहां तक जाएगा? यह सवाल निवेशकों को मन में खड़े हो रहे। पहले कोविड फिर रूस और यूक्रेन युद्ध और ट्रंप के टैरिफ वार ने शेयर बाजारों की रफ्तार को तगड़ा झटका दिया है। हालांकि, इन सबके बावजूद ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs का मानना है कि सेंसेक्स अगले 10 साल में 300000 के करीब पहुंच सकता है। इसके पीछे ब्रोकरेज हाउस ने पूरा कैलकुलेशन दिया है।

Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के वैश्विक बाजार 7.1 प्रतिशत का रिटर्न अगले 10 साल में दे सकते हैं। भारत के विषय में अगर बात करें तो यह और अच्छा हो सकता है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि अगले 10 साल में भारतीय शेयर बाजार एशिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करता नजर आ सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 13% के वर्षिक सीएजीआर रह सकता है। बता दें, Goldman Sachs का यह अनुमान अगर सही बैठा तो 2036 में सेंसेक्स 3 लाख के करीब पहुंच सकता है।

क्या है 10 साल अनुमान ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs ने पहले 2 साल के 14 प्रतिशत के सीएजीआर का अनुमान जताया है। वहीं, 3 से 10 साल के टाइम पीरियड के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों को ध्यान में रखा है। जिसमें अर्थशास्त्रियों के अनुमान से अधिक इकनॉमी ने रिटर्न दिया है।

13 प्रतिशत के ईपीएस पर अगले साल में सेंसेक्स 2,87,000 अंक तक पहुंच सकता है। वहीं, निफ्टी तब 88,700 अंक तक पहुंच सकता है।

पिछले 10 साल में सेंसेक्स का प्रदर्शन कैसा? एक साल में सेंसेक्स इंडेक्स में करीब 10 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 2 साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 29 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। 5 साल में बीएसई इंडेक्स 93 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, 10 साल में यह इंडेक्स 228.34 प्रतिशत तक का रिटर्न देने में सफल रहा है।