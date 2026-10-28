पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े तो ट्रंप बोले, 'धैर्य रखें'; भारत में 28 अक्टूबर के रेट जारी

मुख्य बातें

कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड आज सुबह 6 बजे 115 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा था। इसके बावजूद पेट्रोल-डीजल के मोर्चे पर भारत के लोगों के मंगलवार राहत भरा है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPC, BPCL और IOCL द्वारा आज सुबह जारी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दूसरी ओर युद्ध के बाद से अमेरिका में डीजल करीब 65 और पेट्रोल 40 प्रतिशत से अधिक महंगा हो चुका है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा की ऊंची कीमतों को लेकर लोगों से धैर्य रखने की अपील की। टेक्सास के कॉर्पस क्रिस्टी में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय के फायदे के लिए लोगों को कुछ समय तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

मई के बाद भारत में नहीं बढ़े रेट, कराह रहे पड़ोसी पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़े थे। यानी युद्ध के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल करीब-करीब 8 से 8.50 प्रतिशत ही महंगा हुआ है। अगर दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो अपने पड़ोसी म्यांमार में पेट्रोल 96.10 प्रतिशत और डीजल 81.87 प्रतिशत महंगा हो चुका है।

ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस के मुताबिक यूएई महंगाई के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां पेट्रोल ईरान युद्ध के बाद से 83.7 और डीजल 90.50 प्रतिशत महंगा हुआ है। पाकिस्तान में इस दौरान पेट्रोल-डीजल के दाम लगभग डेढ़ गुना बढ़ गए हैं।

आज 28 अक्टूबर को भारत में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 प्रति लीटर के रेट से बिक रहा है। आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण इजरायल के चुनाव से ऑयल मार्केट में हलचल: ब्लूमबर्ग के मुताबिक इजरायल के चुनावी मुकाबले में विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मामूली बढ़त बनाते नजर आए। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में कई दिन या सप्ताह लग सकते हैं। तब तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहेंगे।

चुनाव के नतीजे अमेरिका-ईरान युद्ध की आगे की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। आइजेनकोट ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन तेहरान में सत्ता परिवर्तन को उन्होंने हासिल करना मुश्किल लक्ष्य बताया है। बाजार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि इजरायल में राजनीतिक बदलाव से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में मिलने वाला समर्थन प्रभावित हो सकता है।

सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमलों से बढ़ी चिंता: तेल बाजार के लिए एक और चिंता सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हो रहे हमले हैं। मंगलवार सुबह यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले से सऊदी अरब के रास तनूरा इलाके में आग लगने की खबर सामने आई। यह इलाका देश के प्रमुख तेल निर्यात केंद्रों में शामिल है। अगर सऊदी अरब के तेल उत्पादन या निर्यात व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इससे कीमतों में फिर तेजी आने का जोखिम बना रहेगा।