टाटा मोटर्स के डिमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? देखें रिकॉर्ड डेट और अन्य डिटेल्स

Tata Motors Demerger: पैसेंजर एवं कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने एनॉलिस्ट मीट में घोषणा की है कि उसके वाणिज्यिक वाहन कारोबार के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अक्टूबर के मध्य में तय की जाएगी, जबकि कारोबार की लिस्टिंग नवंबर में होगी।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:20 AM
टाटा मोटर्स के डिमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? देखें रिकॉर्ड डेट और अन्य डिटेल्स
