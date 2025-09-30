Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़what will tata motors demerger offer shareholders check the record date and other details
टाटा मोटर्स के डिमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? देखें रिकॉर्ड डेट और अन्य डिटेल्स
Tata Motors Demerger: पैसेंजर एवं कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने एनॉलिस्ट मीट में घोषणा की है कि उसके वाणिज्यिक वाहन कारोबार के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अक्टूबर के मध्य में तय की जाएगी, जबकि कारोबार की लिस्टिंग नवंबर में होगी।
Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 09:20 AM
