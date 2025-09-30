what will tata motors demerger offer shareholders check the record date and other details

टाटा मोटर्स के डिमर्जर से शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? देखें रिकॉर्ड डेट और अन्य डिटेल्स

Tata Motors Demerger: पैसेंजर एवं कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपने एनॉलिस्ट मीट में घोषणा की है कि उसके वाणिज्यिक वाहन कारोबार के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट अक्टूबर के मध्य में तय की जाएगी, जबकि कारोबार की लिस्टिंग नवंबर में होगी।