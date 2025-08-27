ट्रंप के टैरिफ बम से सूरत से पटना तक क्या पड़ेगा असर, कहां पड़ रही कितनी मार

भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी अमेरिकी शुल्क बुधवार यानी आज से लागू हो रहा है। ट्रंप के टैरिफ से भारत का 48 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात प्रभावित होगा। इसका असर सूरत से पटना तक पड़ेगा। आइए देखें कहां कितना असर पड़ने की संभावना है...

भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी अमेरिकी शुल्क बुधवार यानी आज से लागू हो रहा है। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके बाद भारतीय वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। इससे भारत का 48 अरब डॉलर से अधिक मूल्य का अमेरिका को किया जाने वाला निर्यात प्रभावित होगा। इसका असर सूरत से पटना तक पड़ेगा। आइए देखें कहां कितना असर पड़ने की संभावना है...

तिरुपुर, नोएडा, सूरत की इकाइयों ने उत्पादन रोका निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने मंगलवार को भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी शुल्क पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि तिरुपुर, नोएडा तथा सूरत के कपड़ा विनिर्माताओं ने इन भारी शुल्कों के कारण उत्पादन रोक दिया है।

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने कहा कि इस कदम से भारतीय वस्तुओं का अपने सबसे बड़े निर्यात बाजार में कारोबार बुरी तरह बाधित होगा। उन्होंने इस घटनाक्रम को एक झटका बताया और कहा कि इससे अमेरिका को भारत के निर्यात पर गंभीर असर पड़ सकता है। भारत का ज्यादातर निर्यात अब चीन, वियतनाम, कंबोडिया, फिलिपीन और अन्य दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो गया है।

उन्होंने कहा, फियो, अमेरिकी सरकार के भारतीय मूल के सामानों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने पर गंभीर चिंता व्यक्त करता है, जिससे कई निर्यात श्रेणियों पर कुल शुल्क 27 अगस्त, 2025 से 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि तिरुपुर, नोएडा और सूरत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है।

झारखंड : तीन माह तक अस्थिरता के बाद पटरी पर लौटेगा कारोबार ट्रंप टैरिफ का असर झारखंड के निर्यात उद्योग को प्रभावित कर सकता है। वैसे स्थानीय उद्यमियों का मानना है कि यह लंबे समय तक असरदार नहीं होगा। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने कहा कि यह स्थिति तीन माह तक अस्थिरता पैदा कर सकती है, लेकिन इसके बाद निर्यात फिर पटरी पर लौट सकता है।

डीजीएफटी के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 के बीच झारखंड से अमेरिका को 870 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया। इसमें सबसे अधिक 263 करोड़ के फेरो-अलॉय, 204 करोड़ के बॉल या रोलर बियरिंग और 143 करोड़ के ऑटो पार्ट्स शामिल हैं।

बिहार पर क्या पड़ेगा प्रभाव बिहार से अमेरिका को किया जाने वाला सालाना करीब 250 करोड़ रुपये का निर्यात प्रभावित होगा। मखाना, लीची, हल्दी, जर्दालु आम, मधुबनी पेटिंग, मंजूषा कला, हस्तकला, कतरनी, हल्दी, सिल्क, हैंडलूम कपड़ा, सिल्क सहित दो दर्जन से अधिक सामग्री के निर्यात में गिरावट आएगी। इसकी भरपाई करने के लिए बिहार के निर्यातक अब नए बाजार की तलाश में जुट गए हैं।

ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर बिहार के मखाना पर पड़ेगा। देश के कुल मखाना उत्पादन का 80 फीसदी से ज्यादा बिहार में होता है। बिहार से निर्यात होने वाले मखाना का 25 फीसदी हिस्सा अमेरिका जाता है। अभी यह सालाना करीब 600 टन के करीब है।

दिल्ली के कारोबारियों को 1000 करोड़ सालाना के नुकसान की आशंका अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लागू कर दिए जाने से दिल्ली में भी कारोबार प्रभावित होगा। इसका असर इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, आभूषण, रत्न, रेडीमेड गारमेंट समेत कई अन्य सेक्टर पर पड़ेगा। व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के मुताबिक अमेरिका में टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण दिल्ली के व्यापार को तकरीबन एक हजार करोड़ सालाना का नुकसान होने की आशंका है।

रेडीमेड कपड़ों की कंपनी के संचालक राजेश बंसल ने बताया कि उनकी कंपनी से रेडीमेड गारमेंट अमेरिका में निर्यात किया जाता है, लेकिन जब से अमेरिका में भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है, तब से ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25 फीसदी और अब 50 फीसदी टैरिफ लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में अमेरिका के कारोबारी असमंजस में हैं कि अगर वे ऑर्डर देंगे तो माल अमेरिका में पहुंचते-पहुंचते कहीं फिर से टैरिफ में बदलाव न हो जाए। उनका कहना है कि अमेरिका के आयातक अब भारत से माल खरीदने से बच रहे हैं।

देश के सबसे बड़े हीरा केंद्र सूरत में पसरने लगा सन्नाटा भारत का हीरा उद्योग, जो दुनिया का सबसे बड़ा कटिंग और पॉलिशिंग हब माना जाता है, इन दिनों अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। चीन की कमजोर मांग के चलते पहले से ही कारोबार दो दशक के निचले स्तर पर था, अब ट्रंप द्वारा टैरिफ दोगुना करने से इसकी पहुंच अमेरिका बाजारों तक और कठिन हो गई है।

सूरत, जहां दुनिया के 80% से ज्यादा कच्चे हीरे कट और पॉलिश होते हैं, वहां ऑर्डर तेजी से घट रहे हैं। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से कारोबारी चिंतित हैं।

सूरत डायमंड बॉर्स, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग माना जाता है, में 4,700 से अधिक ऑफिस बिक चुके हैं। यहां फिलहाल 250 से भी ऑफिस बचे हैं। वहीं, कई कंपनियों ने इस इमारत में शिफ्ट होने की अपनी योजना टाल दी है। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6.7 मिलियन वर्गफुट में फैले सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया था, जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से भी बड़ा है।