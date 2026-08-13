एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा: एक सामान्य दिन में असामान्य घटना, सहयोगियों को भी नहीं लगी भनक
मुख्य बातें
- चंद्रशेखरन ने अपना काम का दिन हमेशा की तरह शुरू किया
- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS मैनेजमेंट के साथ नियमित कारोबारी मामलों पर बैठक की
- कृतिवासन और COO आरती सुब्रमण्यम भी शामिल थीं
बुधवार सुबह जब पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर ने सुर्खियां बटोर रहीं थीं, तब 63 वर्षीय इस दिग्गज कारोबारी के लिए वह दिन काफी सामान्य था। चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप में चार दशकों का करियर बनाया है और भारतीय कारोबारी इतिहास में उनका सफर बेहद शानदार रहा है। इस फैसले से पूरे समूह और उद्योग जगत में हड़कंप मच गया।
आखिरी दिन की सामान्य शुरुआत
मंगलवार रात को चंद्रशेखरन ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट और हाने बिरगिट सोरेंसन के विदाई समारोह में हिस्सा लिया। ये दोनों टाटा मोटर्स की बोर्ड मीटिंग से रिटायर हो रहे थे, जहां चंद्रशेखरन नॉन-एग्जीक्यटिव चेयरमैन हैं। द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को इस फैसले की जानकारी दी और फिर ग्रुप के भीतर अन्य लोगों को बताया।
उन्होंने अपना काम का दिन हमेशा की तरह शुरू किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS मैनेजमेंट के साथ नियमित कारोबारी मामलों पर बैठक की। इसमें CEO के. कृतिवासन और COO आरती सुब्रमण्यम भी शामिल थीं। इसके बाद वे बॉम्बे हाउस में अपने चौथी मंजिल वाले कार्यालय गए और वहां से उन्होंने टाटा संस बोर्ड को अपना इस्तीफा भेजा।
बताया जाता है कि चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी गेब्रेमरियम से भी बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे अगले छह महीने तक उनके साथ मिलकर काम करेंगे। गेब्रेमरियम को भी इस बात की जानकारी नहीं थी और वे इस फैसले से हैरान थे।
सहयोगियों को भी नहीं थी खबर
दिलचस्प बात यह रही कि कृतिवासन और सुब्रमण्यम को भी इस फैसले के बारे में पहले से कुछ नहीं बताया गया था। बाद में जब सहकर्मियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वे भी उतने ही हैरान हैं जितने बाकी सब। कोई नाटक या समारोह नहीं था। चंद्रशेखरन उसी दिन टाटा मोटर्स के कमर्शियल वाहन व्यवसाय की बोर्ड बैठक में भी गए और बाद में मैनेजमेंट के साथ लंच भी किया।
एक सीनियर अफसर ने बताया कि सुबह बोर्ड बैठक से पहले जब वे चंद्रशेखरन से मिले तो वह हंसी-मजाक कर रहे थे और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। पूरे समूह में जैसे ही यह खबर फैली, सीईओ और वरिष्ठ अधिकारी इस बात पर विचार करने लगे कि इसका उनके अपने करियर पर क्या असर पड़ेगा।
कर्मचारियों को संबोधित करने आए स्टारबक्स
दिन की महत्वपूर्ण घटना दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हुई जब चंद्रशेखरन अचानक बॉम्बे हाउस के अंदर स्थित स्टारबक्स आउटलेट पर पहुंचे और लगभग 200 कर्मचारियों के साथ एक छोटी सी बैठक की। टाटा संस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और अन्य कंपनियों के कर्मचारी उनके आसपास जमा हो गए।
महज पांच मिनट की बातचीत में चंद्रशेखरन ने कर्मचारियों को आश्वस्त करने की कोशिश की और कहा कि समूह में हो रहे अटकलों और गपशप से विचलित न हों। उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया पर जो लिखा है उस पर विश्वास न करें।"
उन्होंने यह भी कहा कि संगठन किसी भी व्यक्ति से बड़ा होता है और सभी को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को याद दिलाया कि टाटा समूह अपने लोगों द्वारा बना है और कर्मचारी ही संगठन को मजबूत बनाते हैं। इस छोटी सी बातचीत के बाद जोरदार तालियां बजीं और कई कर्मचारी भावुक हो गए, कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें