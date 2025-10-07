what to gift on karva chauth gold crosses rs 123000 silver also at an all time high करवाचौथ पर क्या दें उपहार, सोना 123000 के पार, चांदी भी ऑल टाइम हाई पर, Business Hindi News - Hindustan
करवाचौथ पर क्या दें उपहार, सोना 123000 के पार, चांदी भी ऑल टाइम हाई पर

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:50 PM
Gold Silver Price 7 October: करवाचौथ पर सोने-चांदी के जेवर उपहार में देने के लिए अब सौ बार सोचना पड़ेगा। आज सोने-चांदी की की कीमतें एक बार फिर नए शिखर पर हैं। आज 7 अक्टूबर को सोना 818 रुपये महंगा हो गया है जबकि, चांदी के भाव में 605 रुपये की उछाल कमी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत अब 123566 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी जीएसटी समेत 153921 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है।

आइबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट सोना बिना जीएसटी 119967 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला जबकि, सोमवार को यह बिना जीएसटी 119149 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 148833 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज चांदी बिना जीएसटी 149438 रुपये प्रति किलो के रेट से खुला। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

अक्टूबर के महज दिनों में सोना 4618 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 7004 रुपये का उछाल आया।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 716 रुपये महंगा होकर 119487 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 123071 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 658 रुपये उछलकर 109890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 113186 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड का रेट

आज 18 कैरेट गोल्ड 538 रुपये की तेजी के साथ 88899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 92286 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का भाव

14 कैरेट गोल्ड भी 420 रुपये महंगा होकर आज 70181 रुपये पर खुला और अब जीएसटी समेत 72286 रुपये पर पहुंच गया है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

