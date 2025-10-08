पर्सनल लोन में पार्ट पेमेंट का क्या है रोल, जानें इसके फायदे और नुकसान

Personal Loan: पार्ट पेमेंट करने से आप अपने लोन का बोझ जल्दी उतार सकते हैं और ब्याज बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पहले पूर्व-भुगतान शुल्क और अपनी वित्तीय स्थिति की अच्छी तरह जांच-परख कर लें।

पर्सनल लोन कर्ज चुकाने से लेकर जीवन की बड़ी जरूरतों को पूरा करने का एक आसान तरीका होते हैं। लोन चुकाते समय आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के फायदे और नुकसान को समझना जरूरी है। पार्ट पेमेंट का मतलब है, अपने पर्सनल लोन के बकाया राशि (जो आपने अभी तक चुकाई है) का एक हिस्सा, तय तारीख से पहले एकमुश्त भुगतान करना। महीने की किस्त (EMI) में आप ब्याज और मूलधन दोनों चुकाते हैं, जबकि पार्ट पेमेंट सीधे मूलधन को कम करता है। इससे आपका लोन जल्दी खत्म हो सकता है और कुल ब्याज की बचत होती है।

पार्ट पेमेंट कैसे काम करता है?

जब आप अतिरिक्त राशिचुकाते हैं, तो आपका बकाया मूलधन कम हो जाता है। अगली बार ब्याज की गणना इस घटे हुए मूलधन पर होती है, जिससे आपका ब्याज कम लगता है। इसके बाद, आप अपनी मासिक किश्त (EMI) कम कर सकते हैं या लोन की अवधि घटा सकते हैं।

पार्ट पेमेंट के फायदे

1. ब्याज में बचत: मूलधन कम होने से पूरे लोन पर लगने वाला कुल ब्याज घट जाता है।

2. क्रेडिट स्कोर में सुधार: समय से अतिरिक्त भुगतान करने से आपकी वित्तीय अनुशासन की छवि बनती है, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो सकता है।

पार्ट पेमेंट के नुकसान

1. पूर्व-भुगतान शुल्क: कई बैंक या लेनदार समय से पहले भुगतान करने पर जुर्माना (पेनाल्टी) वसूलते हैं। इसलिए लोन समझौते को ध्यान से पढ़ें या बैंक से पूछें।

2. न्यूनतम राशि: ज्यादातर बैंक पार्ट पेमेंट की एक न्यूनतम राशि तय करते हैं, जैसे कि बकाये राशि का एक प्रतिशत या EMI का गुणक।

पार्ट पेमेंट कैसे करें?

1. बैंक से बात करें: सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। बकाया राशि की जानकारी लें और पूछें कि पार्ट पेमेंट का आपकी EMI और लोन अवधि पर क्या असर पड़ेगा।

2. पैसे जुटाएं: पार्ट पेमेंट के लिए पैसे अलग से जमा करें। यह ध्यान रखें कि आपके पास अन्य जरूरतों और इमरजेंसी के लिए भी पैसे बचे रहें।

3. भुगतान करें: बैंक द्वारा बताए गए तरीके (ऑनलाइन, चेक से या शाखा में जाकर) से भुगतान कर दें।

4. पुष्टि लें: भुगतान के बाद बैंक से लिखित में नए मूलधन, नई EMI और नई लोन अवधि की पुष्टि जरूर लें।

सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की भूमिका